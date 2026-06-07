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Veda Ega Pratama Satu-satunya Pembalap Honda yang Masuk 3 Besar Klasemen Sementara Moto3 2026!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |01:05 WIB
Veda Ega Pratama Satu-satunya Pembalap Honda yang Masuk 3 Besar Klasemen Sementara Moto3 2026!
Veda Ega Pratama menjadi satu-satunya pembalap Honda yang masuk 3 besar klasemen Moto3 2026. (Foto: Instagram/@veda_54)
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VEDA Ega Patama menjadi satu-satunya pembalap Honda yang masuk 3 besar klasemen sementara Moto3 2026. Membela Honda Team Asia, Veda Ega Pratama tampil impresif di musim debutnya pada ajang grand prix.

1. Sempat di Bawah Adrian Fernandez

Dalam tujuh race awal Moto3 2026, Veda Ega Pratama mengoleksi 66 poin. Koleksi 66 poin itu hanya menempatkan Veda Ega Pratama di posisi lima klasemen Moto3 2026.

Adrian Fernandez didiskualifikasi di Moto3 2026. (Foto: Instagram/@leopardracing)
Adrian Fernandez didiskualifikasi di Moto3 2026. (Foto: Instagram/@leopardracing)

Status itu belum menempatkan Veda Ega Pratama sebagai rider terbaik Honda. Sebab, ia berada di bawah rider Leopard Racing, Adrian Fernandez, yang mengoleksi 89 poin dan menempati posisi tiga.

Namun, setelah Adrian Fernandez didiskualifikasi enam balapan karena melanggar penggunaan mesin, Veda Ega Pratama kecipratan rezeki. Di saat Adrian Fernandez turun ke peringkat 20 dengan 13 poin, Veda Ega Pratama naik satu posisi dari peringkat empat ke tiga klasemen Moto3 2026.

Veda Ega Pratama saat ini menempati posisi tiga klasemen dengan 71 angka. Bahkan di Moto3 Prancis 2026 yang awalnya berakhir di posisi empat, Veda Ega Pratama berhak naik podium karena Adrian Fernandez didiskualifikasi.

2. Dominasi Veda Ega Pratama

Total ada 27 pembalap yang turun di Moto3 2026. Dari 27 pembalap itu, 10 di antaranya menggunakan motor Honda.

 

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