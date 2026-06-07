Penyebab Adrian Fernandez Didiskualifikasi 6 Balapan dan Bikin Veda Ega Pratama Naik ke Posisi 3 Klasemen Moto3 2026

PENYEBAB Adrian Fernandez didiskualifikasi 6 balapan dan bikin Veda Ega Pratama naik ke posisi 3 klasemen sementara Moto3 2026 akan diulas Okezone. Pembalap Leopard Racing, Adrian Fernandez, tampil impresif di Moto3 2026.

Di enam balapan awal, adik dari rider Trackhouse Racing MotoGP, Raul Fernandez, itu mengoleksi 90 angka. Raihan poin itu menempatkan Adrian Fernandez di posisi tiga klasemen sementara Moto3 2026 dan terpaut 55 angka dari Maximo Quiles di puncak.

1. Kecurangan Tim Leopard Racing

Adrian Fernandez didiskualifikasi dalam 6 balapan awal. (Foto: Instagram/@leopardracing)

Lantas, apa yang membuat Adrian Fernandez terkena hukuman dari MotoGP? Mengutip dari The Race, kasus ini bermula ketika Direktur Teknis MotoGP, Danny Aldridge, menemukan kejanggalan pada segel kawat mesin yang digunakan Adrian Fernandez dalam empat seri pertama Moto3 2026.

Segel itu dinilai tidak sesuai dengan prosedur standar yang ditetapkan penyelenggara. Temuan itu kemudian ditindaklanjuti melalui pemeriksaan menyeluruh yang melibatkan inspeksi fisik, analisis bukti dari pabrikan, serta investigasi terhadap sistem penyegelan mesin.

Dari hasil penyelidikan itu, steward MotoGP menyimpulkan sistem segel resmi telah dirusak dan mesin sempat dibuka tanpa mendapatkan izin yang sah. Dalam aturan Moto3, setiap pembalap hanya diperkenankan menggunakan enam mesin sepanjang musim. Sebelum dipakai, seluruh mesin wajib didata dan disegel pihak penyelenggara untuk memastikan tidak ada perubahan spesifikasi di luar ketentuan.

Penyegelan itu berfungsi menjaga integritas mesin sekaligus mencegah pergantian komponen penting tanpa pengawasan resmi. Beberapa bagian yang masuk dalam pengawasan ketat antara lain crankshaft beserta bearing-nya, connecting rod, piston, ring piston, pin piston, katup dan pegas katup, hingga camshaft.