Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Persiapan Pembalap Muda Veda Ega Pratama, 4 Hari Tes di 2 Sirkuit Berbeda Jelang Moto3 Spanyol 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |21:05 WIB
Veda Ega Pratama (kanan) latihan di 2 sirkuit jelang Moto3 Spanyol 2026. (Foto: Instagram/@honda_team_asia)
A
A
A

KISAH persiapan pembalap muda Veda Ega Pratama, 4 hari tes di 2 sirkuit berbeda jelang Moto3 Spanyol 2026 akan diulas Okezone. Setelah tampil di Circuit of the Americas (COTA) pada akhir Maret 2026, ajang balap grand prix kembali digelar akhir pekan ini.

Hal itu berarti, ada jeda hampir satu bulan antara Moto3 Amerika Serikat 2026 dan Moto3 Spanyol 2026. Meski balapan grand prix hampir libur satu bulan, bukan berarti Veda Ega Pratama berleha-leha.

Veda Ega Pratama (paling kanan) berlatih jelang Moto3 Spanyol 2026. (Foto: Instagram/@honda_team_asia)

1. Veda Ega Pratama Jajal 2 Sirkuit Berbeda

Mengutip dari akun Instagram tim Veda Ega Pratama, Honda Team Asia, rider 17 tahun ini aktif berlatih. Tak tanggung-tanggung, Veda Ega Pratama dan pembalap Moto2 asal Indonesia, Mario Aji, berlatih di dua sirkuit berbeda selama berada di Spanyol.

"Selasa di Sirkuit Aspar, Rabu di Sirkuit Aspar, hari ini (Kamis) di Sirkuit Alcarras. Selangkah demi selangkah, mari percaya proses," tulis Honda Team Asia. 

Sejumlah rider Honda Team Asia juga mendapat arahan dari sang manajer, Hiroshi Aoyama, sebelum balapan di dua sirkuit di atas. Bagi yang belum tahu, Hiroshi Aoyama merupakan juara dunia kelas 250 cc tahun 2009 dan pernah eksis juga di MotoGP.

2. Punya Pengalaman Naik Podium di Sirkuit Jerez

Balapan Moto3 Spanyol 2026 akan berlangsung di Sirkuit Jerez, Spanyol. Veda Ega Pratama juga memiliki pengalaman manis di sirkuit ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/38/3213471/veda_ega_pratama_berpotensi_naik_podium_di_moto3_spanyol_2026_akhir_pekan_ini_veda54-KsvP_large.jpg
Jadwal Moto3 Spanyol 2026: Veda Ega Pratama Naik Podium di Sirkuit Jerez?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/38/3213495/veda_ega_pratama_berpotensi_gabung_aspar_team_di_moto3_2027_veda54-H3dp_large.jpg
Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Gabung Tim Raksasa di Moto3 2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/38/3212983/veda_ega_pratama_berpotensi_naik_podium_di_moto3_spanyol_2026_veda54-DW37_large.jpg
Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Naik Podium di Moto3 Spanyol 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/38/3213066/simak_kisah_veda_ega_pratama_yang_mampu_meraih_1_podium_dari_6_balapan_di_sirkuit_jerez-zc3g_large.jpeg
Kisah Veda Ega Pratama, Pembalap Muda Indonesia yang Raih 1 Podium dari 6 Balapan di Sirkuit Jerez Spanyol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/38/3212826/veda_ega_pratama-gVaM_large.jpg
Berapa Top Speed Pembalap Muda Veda Ega Pratama di Moto3 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/38/3212529/veda_ega_pratama_berpotensi_diincar_aspar_team_untuk_moto3_2027_veda54-G7PI_large.jpg
Mantan Tim MotoGP Incar Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama untuk Moto3 2027!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement