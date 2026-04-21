Kisah Persiapan Pembalap Muda Veda Ega Pratama, 4 Hari Tes di 2 Sirkuit Berbeda Jelang Moto3 Spanyol 2026

KISAH persiapan pembalap muda Veda Ega Pratama, 4 hari tes di 2 sirkuit berbeda jelang Moto3 Spanyol 2026 akan diulas Okezone. Setelah tampil di Circuit of the Americas (COTA) pada akhir Maret 2026, ajang balap grand prix kembali digelar akhir pekan ini.

Hal itu berarti, ada jeda hampir satu bulan antara Moto3 Amerika Serikat 2026 dan Moto3 Spanyol 2026. Meski balapan grand prix hampir libur satu bulan, bukan berarti Veda Ega Pratama berleha-leha.

Veda Ega Pratama (paling kanan) berlatih jelang Moto3 Spanyol 2026. (Foto: Instagram/@honda_team_asia)

1. Veda Ega Pratama Jajal 2 Sirkuit Berbeda

Mengutip dari akun Instagram tim Veda Ega Pratama, Honda Team Asia, rider 17 tahun ini aktif berlatih. Tak tanggung-tanggung, Veda Ega Pratama dan pembalap Moto2 asal Indonesia, Mario Aji, berlatih di dua sirkuit berbeda selama berada di Spanyol.

"Selasa di Sirkuit Aspar, Rabu di Sirkuit Aspar, hari ini (Kamis) di Sirkuit Alcarras. Selangkah demi selangkah, mari percaya proses," tulis Honda Team Asia.

Sejumlah rider Honda Team Asia juga mendapat arahan dari sang manajer, Hiroshi Aoyama, sebelum balapan di dua sirkuit di atas. Bagi yang belum tahu, Hiroshi Aoyama merupakan juara dunia kelas 250 cc tahun 2009 dan pernah eksis juga di MotoGP.

2. Punya Pengalaman Naik Podium di Sirkuit Jerez

Balapan Moto3 Spanyol 2026 akan berlangsung di Sirkuit Jerez, Spanyol. Veda Ega Pratama juga memiliki pengalaman manis di sirkuit ini.