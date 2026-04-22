Senyum Manis Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Jelang Moto3 Spanyol 2026, Siap Naik Podium?

VEDA Ega Pratama terlihat tanpa beban jelang turun di Moto3 Spanyol 2026 yang berlangsung di Sirkuit Jerez, Spanyol pada 24-26 April 2026. Terbukti dalam unggahan terbaru di akun Instagram @honda_team_asia, Veda Ega Pratama terlihat tersenyum lepas.

Rider 17 tahun itu terlihat nyaman jelang menjalani latihan di Sirkuit Alcarras, Spanyol. “Latihan di Alcarras dalam 1 menit. Hanya energi positif,” tulis akun @honda_team_asia .

1. Tak Ada Waktu Bersantai

Veda Ega Pratama bersama Honda Team Asia tak bisa bersantai meski race terakhir Moto3 Amerika Serikat 2026 berlangsung akhir Maret 2026. Hal itu berarti, jarak antara Moto3 Amerika Serikat dan Moto3 Spanyol hampir satu bulan.

Dalam rentang tersebut, Veda Ega Pratama dan sejumlah rider Honda Team Asia berlatih di dua sirkuit berbeda. Selain Sirkuit Alcararras, rider asal Gunungkidul, Yogyakarta ini mengasah skill di Sirkuit Aspar.

2. Pernah Podium di Sirkuit Jerez

Latihan maksimal yang dijalani di Sirkuit Aspar dan Alcarras, dijamin meningkatkan kepercayaan diri Veda Ega Pratama. Usut punya usut, rider 17 tahun ini juga memiliki pengalaman manis di Sirkuit Jerez.

Veda Ega Pratama tercatat finis ketiga saat mengaspal di Sirkuit Jerez pada ajang Red Bull Rookies Cup 2025. Hebatnya, status itu disandang Veda Ega Pratama meski memulai balapan dari posisi 15.