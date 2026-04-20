Jadwal Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas 2026: Waktunya Juara, Jonatan Christie Dkk?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |18:05 WIB
Jadwal Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas 2026: Waktunya Juara, Jonatan Christie Dkk?
Jonatan Christie akan turun membela tim bulu tangkis Indonesia di Piala Thomas 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
JADWAL tim bulu tangkis Indonesia di Piala Thomas 2026 sudah dirilis. Tim bulu tangkis Indonesia tergabung di Grup D bersama Thailand, Aljazair dan Prancis. Skuad yang dikapteni Fajar Alfian menempati unggulan teratas di Grup D.

1. Lawan Aljazair di Laga Pembuka

Lawan pertama Indonesia di Piala Thomas 2026 adalah tim asal Afrika, Aljazair. Laga rencananya dilangsungkan di Forum Horsens Court 3, Horsens, Denmark pada Jumat 24 April 2026 pukul 23.30 WIB.

Moh Zaki Ubaidillah berpotensi turun melawan Aljzair.

Di atas kertas, Indonesia dijagokan meraih kemenangan di laga ini, sekalipun tidak turun dengan skuad terbaik. Pemain-pemain seperti Moh Zaki Ubaidillah atau Raymond Indra/Nikolaus Joaquin diprediksi diturunkan.

Lanjut pada Minggu, 26 April 2026 pukul 13.30 WIB, Indonesia akan menantang tim kuat Thailand. Thailand pantang diremehkan karena memiliki sederet pemain top.

Salah satu pemain top yang dimiliki Thailand adalah Kunlavut Vitidsarn. Saat ini, juara dunia bulu tangkis 2023 ini menempati peringkat dua dunia dan berpotensi menyulitkan jagoan-jagoan tunggal putra Indonesia macam Jonatan Christie atau Alwi Farhan.

Terakhir pada Selasa 28 April 2026 pukul 23.30 WIB, Indonesia akan menantang Prancis. Sesuai regulasi, hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke perempatfinal Piala Thomas 2026.

 

