3 Rival Kuat Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama di Moto3 Spanyol 2026, Nomor 1 Calon Juara Dunia!

SEBANYAK 3 rival kuat pembalap Indonesia Veda Ega Pratama di Moto3 Spanyol 2026 akan diulas Okezone. Setelah istirahat hampir satu bulan, akhirnya Moto3 2026 kembali melangsungkan balapan. Race keempat Moto3 2026 akan berlangsung di Sirkuit Jerez, pada 24-26 April 2026.

Setelah gagal finis di Amerika Serikat, Veda Ega Pratama dipercaya mencoba bangkit di Moto3 Spanyol 2026. Ia sendiri memiliki pengalaman naik podium di Sirkuit Jerez.

Saat turun di Red Bull Rookies Cup 2025, rider 17 tahun ini finis ketiga. Hebatnya, pembalap kelahiran Gunungkidul, Jawa Tengah, ini finis ketiga meski memulai balapan dari posisi 15!

Dalam upaya naik podium di Sirkuit Jerez, Veda Ega Pratama akan mendapatkan beberapa pesaing di Moto3 Spanyol 2026. Siapa saja?

Berikut 3 rival kuat pembalap Indonesia Veda Ega Pratama di Moto3 Spanyol 2026:

1. Maximo Quiles

Pembalap CFMoto Aspar Team, Maximo Quiles, tampil luar biasa di Moto3 2026. Berturut-turut, rider 18 tahun ini finis kedua di Thailand, juara di Brasil dan kedua di Amerika Serikat.

Di klasemen sementara Moto3 2026, Maximo Quiles mengoleksi 65 angka, unggul 23 poin atas Alvaro Carpe di posisi dua. Satu lagi, Maximo Quiles memiliki pengalaman manis di Sirkuit Jerez.

Saat turun di European Talent Cup pada 2021-2023, Maximo Quilles tercatat tiga kali menang di Sirkuit Jerez. Saat mentas di Red Bull Rookies Cup 2024, Maximo Quiles juga pernah finis ketiga sirkuit yang sama.