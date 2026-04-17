Veda Ega Pratama Berpotensi Susul 3 Mantan Pembalap Honda Team Asia Tampil di MotoGP!

VEDA Ega Pratama berpotensi menyusul 3 mantan pembalap Honda Team Asia untuk tampil di MotoGP. Jika tampil konsisten saat eksis di Moto3, atau nanti ketika naik kelas di Moto2, bukan tak mungkin rider 17 tahun ini eksis di kelas para juara.

1. Performa Impresif Veda Ega Pratama di Moto3 2026

Saat ini, Veda Ega Pratama membela tim asal Jepang, Honda Team Asia. Meski tidak membela tim besar, Veda Ega Pratama sanggup unjuk gigi di Moto3 2026, khususnya di dua race awal.

Veda Ega Pratama saat naik podium di Moto3 Brasil 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)

Setelah finis kelima di Thailand, rider kelahiran Gunung Kidul ini naik podium alias menyelesaikan balapan di posisi tiga di Brasil. Meski gagal finis di Amerika Serikat, Veda Ega Pratama tetap menunjukan progres luar biasa.

2. Deretan Eks Rider Honda Team Asia di MotoGP

Usut punya usut, nyatatanya ada tiga pembalap jebolan Honda Team Asia yang akhirnya merasakan promosi ke MotoGP. Sebanyak tiga pembalap yang dimaksud adalah Takaaki Nakagami, Somkiat Chantra dan Ai Ogura.

Jebolan Honda Team Asia yang eksis di MotoGP adalah Takaaki Nakagami. Pembalap asal Jepang ini membela Honda Team Asia di Moto2 2014. Di tahun pertama membela Honda Team Asia, Takaaki Nakagami hanya mengemas tiga angka dan finis di posisi 22 klasemen akhir.

Namun, Takaaki Nakagami pelan-pelan beradaptasi dengan sang motor. Pembalap asal Jepang ini finis di posisi tujuh klasemen akhir Moto2 2017. Berkat kesuksesan di atas, Takaaki Nakagami promosi ke MotoGP dengan membela LCR Honda. Status itu dipertahankan Takaaki Nakagami hingga akhir MotoGP 2024