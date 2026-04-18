Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Naik Podium di Moto3 Spanyol 2026?

PEMBALAP Indonesia, Veda Ega Pratama, naik podium di Moto3 Spanyol 2026? Race Moto3 Spanyol 2026 akan berlangsung di Sirkuit Jerez, Spanyol pada Minggu 26 April 2026. Sebelum race digelar, Moto3 Spanyol 2026 akan melangsungkan sesi latihan bebas dan kualifikasi pada 24 dan 25 April 2026.

1. Potensi Veda Ega Pratama Naik Podium di Spanyol

Setelah gagal finis di Moto3 Amerika Serikat 2026, Veda Ega Pratama mencoba bangkit di Spanyol. Ia mengambil banyak pelajaran dari kegagalan meraih poin di Circuit of the Americas (COTA), Amerika Serikat.

“Tentu saya kecewa karena kami punya peluang bagus hari ini (finis posisi atas di Moto3 Amerika Serikat 2026). Namun, ini juga bagian dari proses belajar dan menambah pengalaman. Saya akan menjadikannya pelajaran penting dan kembali lebih kuat di Jerez,” kata Veda Ega Pratama.

Peluang Veda Ega Pratama finis podium di Moto3 Spanyol 2026 sangat besar. Sebab, rider 17 tahun ini memiliki catatan manis di Sirkuit Jerez.

Di race pembuka Red Bull Rookies Cup 2025, Veda Ega Pratama finis ketiga di Sirkuit Jerez! Hebatnya, Veda Ega Pratama finis ketiga meski memulai balapan dari posisi 15.

2. Diburu Mantan Tim MotoGP

Veda Ega Pratama tampil luar biasa di musim debutnya di ajang Moto3. Di race pembuka Moto3 2026, Veda Ega Pratama finis kelima di Thailand. Hasil lebih gila dicatatkan di race kedua yang berlangsung di Brasil.