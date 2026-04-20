Jadwal MotoGP Spanyol 2026: Menanti Kebangkitan Marc Marquez di Tengah Dominasi Aprilia

JEREZ – Setelah libur panjang, MotoGP 2026 siap kembali memanjakan para pencinta balap motor di Sirkuit Jerez, Spanyol. Seri keempat bertemakan MotoGP Spanyol 2026 tersebut berlangsung pada 24-26 April 2026 dan akan menjadi momen yang ditunggu para pencinta Ducati dan Marc Marquez.

Pasalnya Ducati menjanjikan akan segera bangkit di GP Spanyol. Mereka tak ingin membiarkan Aprilia mendominasi MotoGP 2026 terlalu lama.

Ya, dominasi Ducati yang selama ini sulit dipatahkan kini mulai goyah oleh kebangkitan masif Aprilia Racing. Jelang seri keempat yang akan berlangsung di Sirkuit Jerez, Spanyol, manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, mulai menebar ancaman untuk segera memutus tren negatif timnya.

Hingga saat ini, Aprilia Racing memang tampil nyaris sempurna. Pabrikan asal Noale tersebut berhasil membalikkan prediksi dengan mengungguli Ducati di papan klasemen.

Ketertinggalan ini pun diakui secara ksatria oleh Tardozzi yang menyebut bahwa paket motor RS-GP milik Aprilia telah berevolusi jauh lebih cepat ketimbang motor Desmosedici miliknya.

1. Marco Bezzecchi Jadi Ancaman Serius

Sorotan utama tertuju pada Marco Bezzecchi. Pembalap binaan Valentino Rossi tersebut tampil sangat dominan sejak seri pembuka.

Bezzecchi sukses mencetak hattrick kemenangan dengan menyapu bersih podium utama di MotoGP Thailand, Brasil, dan Amerika Serikat. Performa gemilang ini menjadikannya momok menakutkan bagi barisan pembalap Ducati.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan duo bintang Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Keduanya masih tampak kesulitan beradaptasi dengan motor musim ini dan belum sekalipun mencicipi podium di balapan utama.