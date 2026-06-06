Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Hungaria 2026 Hari Ini: Pedro Acosta Menggila di Sprint Race?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 06 Juni 2026 |09:33 WIB
Jadwal MotoGP Hungaria 2026 Hari Ini: Pedro Acosta Menggila di Sprint Race?
Jadwal MotoGP Hungaria 2026 Hari Ini: Pedro Acosta Menggila di Sprint Race? (MotoGP)
A
A
A

JAKARTA - MotoGP Hungaria 2026 digelar akhir pekan ini, 5-7 Juni 2026. Pada hari ini, kualifikasi dan sprint race MotoGP Hungaria 2026 berlangsung. 

Rangkaian MotoGP Hungaria di Sirkuit Balaton Park akan dimulai dengan latihan bebas 2 (free practice/FP 2) Moto3. FP2 Moto3 dijadwalkan berlangsung pukul 13.40 WIB.

Sesi berikutnya dilanjutkan FP2 Moto2 14.25 WIB. Sementara FP2 MotoGP akan digelar pukul 15.10 WIB

Pada kategori MotoGP, kualifikasi digelar pukul 15.50 WIB. Usai kualifikasi pada kelas MotoGP, dilanjutkan kualifikasi untuk Moto3 dan Moto2. 

Sesi MotoGP Hungaria hari ini akan ditutup dengan sprint race MotoGP. Balapan sprint race akan digelar pukul 20.00 WIB. 

Menarik menanti jalannya balapan Sprint race. Apakah Pedro Acosta bakal menggila usia menjadi yang tercepat pada FP1. 

Jadwal MotoGP Hungaria 2026 

Berikut jadwal MotoGP Hungaria 2026: 

15.10 -15.40 WIB: Free Practice 2 MotoGP
15.50-16.05 WIB: Kualifikasi 1 MotoGP
16.15-16.30 WIB: Kualifikasi 2 MotoGP
20.00 WIB: Sprint Race MotoGP

Sebelumnya, Pedro Acosta menggila pada FP1. Ia menjadi pembalap tercepat pada sesi itu. Pembalap Red Bull KTM itu menorehkan catatan waktu 1 menit 36,827 detik. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/38/3222754/marc_marquez-uyPU_large.jpg
Ini Satu-satunya Cara Marc Marquez Menangi MotoGP Hungaria 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/38/3222872/pedro_acosta_jadi_pembalap_tercepat_pada_practice_motogp_hungaria_2026-249Q_large.jpg
Hasil Practice MotoGP Hungaria 2026: Marc Marquez Posisi 7, Pedro Acosta Tercepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/38/3222763/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_motogp_hungaria_2026_di_vision-pGxI_large.jpeg
Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Hungaria 2026 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/38/3222689/marc_marquez-1lsp_large.jpg
Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Menggila di Latihan Bebas MotoGP Hungaria 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/38/3222552/diogo_moreira_merasa_girang_mendapat_pujian_dari_marc_marquez_usai_finis_10_besar_di_motogp_italia_2026-DsdR_large.jpg
Rookie Diogo Moreira Girang Dipuji Marc Marquez Usai Finis 10 Besar di MotoGP Italia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/38/3222551/casey_stoner_dan_valentino_rossi_mendapat_ajakan_untuk_balapan_moge-R7gS_large.jpg
Andre Iannone Ajak Valentino Rossi dan Casey Stoner Balapan Moge di Sela MotoGP!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement