Jadwal MotoGP Hungaria 2026 Hari Ini: Pedro Acosta Menggila di Sprint Race?

Jadwal MotoGP Hungaria 2026 Hari Ini: Pedro Acosta Menggila di Sprint Race? (MotoGP)

JAKARTA - MotoGP Hungaria 2026 digelar akhir pekan ini, 5-7 Juni 2026. Pada hari ini, kualifikasi dan sprint race MotoGP Hungaria 2026 berlangsung.

Rangkaian MotoGP Hungaria di Sirkuit Balaton Park akan dimulai dengan latihan bebas 2 (free practice/FP 2) Moto3. FP2 Moto3 dijadwalkan berlangsung pukul 13.40 WIB.

Sesi berikutnya dilanjutkan FP2 Moto2 14.25 WIB. Sementara FP2 MotoGP akan digelar pukul 15.10 WIB

Pada kategori MotoGP, kualifikasi digelar pukul 15.50 WIB. Usai kualifikasi pada kelas MotoGP, dilanjutkan kualifikasi untuk Moto3 dan Moto2.

Sesi MotoGP Hungaria hari ini akan ditutup dengan sprint race MotoGP. Balapan sprint race akan digelar pukul 20.00 WIB.

Menarik menanti jalannya balapan Sprint race. Apakah Pedro Acosta bakal menggila usia menjadi yang tercepat pada FP1.

Jadwal MotoGP Hungaria 2026

Berikut jadwal MotoGP Hungaria 2026:

15.10 -15.40 WIB: Free Practice 2 MotoGP

15.50-16.05 WIB: Kualifikasi 1 MotoGP

16.15-16.30 WIB: Kualifikasi 2 MotoGP

20.00 WIB: Sprint Race MotoGP

Sebelumnya, Pedro Acosta menggila pada FP1. Ia menjadi pembalap tercepat pada sesi itu. Pembalap Red Bull KTM itu menorehkan catatan waktu 1 menit 36,827 detik.