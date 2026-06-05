Hasil Practice MotoGP Hungaria 2026: Marc Marquez Posisi 7, Pedro Acosta Tercepat

Pedro Acosta jadi pembalap tercepat pada Practice MotoGP Hungaria 2026 sementara Marc Marquez posisi tujuh (Foto: Facebook/MotoGP)

BALATONFOKAJAR – Hasil Practice MotoGP Hungaria 2026 sudah diketahui. Pedro Acosta jadi pembalap tercepat pada sesi yang digelar di Sirkuit Balaton Park, Balatonfokajar, Jumat (5/6/2026) malam WIB.

Pembalap Red Bull KTM itu mengungguli Fabio Di Giannantonio dan Raul Fernandez. Sementara, Marc Marquez finis posisi tujuh di belakang Marco Bezzecchi.

Jalannya Practice

Sesi ini sangat penting lantaran 10 pembalap tercepat akan langsung lolos ke babak kedua kualifikasi (Q2) pada Sabtu 6 Juni 2026. Sementara, selusin sisanya harus melalui Q1.

Fermin Aldeguer melesat dan memuncaki klasemen catatan waktu dalam 10 menit pertama. Tapi, angka itu langsung digusur Acosta dengan 1 menit 37,741 detik. Marquez hanya bisa mendekati di posisi dua.

Pembalap tim Ducati Lenovo itu sempat ganti ban tapi catatan waktunya belum mampu menggeser Acosta. Malahan, posisi dua diambil lagi oleh Aldeguer.

Memasuki 10 menit terakhir, Acosta menajamkan catatan waktunya menjadi 1 menit 37,410 detik. Sementara itu, Francesco Bagnaia tampak kesulitan dan terjebak di papan bawah.