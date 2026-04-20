Alex Marquez Optimistis Temukan Potensi Tersembunyi Ducati GP26 Usai Start Sulit di MotoGP 2026

SPANYOL – Pembalap Tim Gresini Racing, Alex Marquez, angkat bicara mengenai awal musim yang menantang bersama motor spesifikasi pabrikan terbaru, Ducati GP26. Meski mengawali MotoGP 2026 dengan hasil yang belum memuaskan, adik dari Marc Marquez ini meyakini tunggangan barunya memiliki ruang pengembangan yang jauh lebih besar dibandingkan model tahun lalu.

Alex Marquez datang ke musim ini sebagai salah satu favorit juara setelah tampil impresif sebagai runner-up dunia pada MotoGP 2025. Namun, kenyataan di lintasan berkata lain.

Hingga tiga seri perdana, Alex masih tertahan di posisi kedelapan klasemen sementara dengan hasil terbaik finis keenam di MotoGP Brasil 2026. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, ia sukses menyapu bersih posisi kedua di setiap balapan dan sempat memimpin klasemen.

"Motor ini mungkin telah berubah sedikit, tidak terlalu banyak, tetapi ketika persaingan sangat ketat, Anda akan memberikan beban lebih besar pada motor," ujar Alex, melansir dari Crash, Senin (20/4/2026).

1. Adaptasi Gaya Balap

Alex mengakui secara karakter, Ducati GP24 yang ia gunakan musim lalu jauh lebih sesuai dengan gaya balapnya yang natural. Meski demikian, ia enggan menyerah pada tantangan yang diberikan oleh teknologi terbaru dari Borgo Panigale tersebut.

“Saya sedikit lebih kesulitan dengan motor ini, tetapi kami memiliki opsi yang lebih baik untuk berkembang. GP24 lebih cocok dengan gaya balap saya, tetapi GP26 masih bisa disesuaikan atau di-fine-tuned,” sambung Alex.

Bagi Alex, situasi saat ini belum masuk dalam kategori krisis. Ia menekankan pentingnya kesabaran dalam beradaptasi dengan mesin baru.

"Meskipun kita baru berada di balapan ketiga, tidak perlu panik. Kita harus menunggu hingga balapan kelima atau keenam untuk melihat gambaran sebenarnya," tambahnya.