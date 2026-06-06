Ini Satu-satunya Cara Marc Marquez Menangi MotoGP Hungaria 2026

Menurut Marc Marquez, hanya ini caranya bisa menjadi pemenang di MotoGP Hungaria 2026 (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

BALATONFOKAJAR – Marc Marquez merasa bukan kandidat terkuat untuk memenangi MotoGP Hungaria 2026. Ia malah yakin satu-satunya cara untuk menang akhir pekan ini adalah berharap ada rival yang membuat kesalahan fatal.

Seri kedelapan MotoGP 2026 itu akan digelar di Sirkuit Balaton Park, Balatonfokajar, 5-7 Juni. Musim lalu, Marquez tampil sebagai pemenang dalam balapan debut di lintasan tersebut.

Marc Marquez melaju di MotoGP Italia 2026 (Foto: Ducati Corse)

Sirkuit Balaton Park juga memiliki tata letak yang dinilai menguntungkan serta disukai Marquez. Trek sepanjang 4,115 km itu melaju berlawanan dengan arah jarum jam dan berkarakter stop and go.

1. Lupakan

Tapi, Marquez meminta para penggemarnya untuk segera melupakan peluang memenangi balapan di Hungaria. Menurutnya, satu-satunya cara untuk menang adalah berharap ada rival yang tampil jeblok.

“Tidak, lupakan itu (kemungkinan menang balapan). Maksudnya, jika saya bertarung untuk kemenangan atau podium, itu artinya yang lain sedang menurun,” kata Marquez, mengutip dari Crash, Sabtu (6/6/2026).

“Jadi, mentalitasnya tetap sama di sini. Saya hanya fokus pada diri sendiri. Terutama sekarang dengan Marco (Bezzecchi) dan (Jorge) Martin, dan pembalap lain, mereka ada di level berbeda,” imbuh pria berpaspor Spanyol itu.