Respons Marco Bezzecchi Usai Kalah Cepat dari Pedro Acosta di FP1 MotoGP Hungaria 2026

JAKARTA - Pembalap Redbull KTM, Pedro Acosta, keluar menjadi yang tercepat pada latihan bebas 1 (free practice/FP 1) di MotoGP Hungaria 2026, kemarin. Pemimpin klasemen MotoGP 2026, Marco Bezzecchi, menyebut Acosta telah membuat perbedaan besar.

Pedro Acosta dari KTM mendominasi sesi latihan Jumat sore di Balaton Park, mencatatkan waktu 1 menit 36,827 detik.

Catatan waktu ini menempatkannya lebih dari empat persepuluh detik di depan para pesaingnya, dengan Fabio Di Giannantonio dari VR46 sebagai saingan terdekatnya.

Marco Bezzecchi berhasil mengamankan tempat di Q2 untuk kualifikasi Sabtu. Namun, ia tertinggal lebih dari enam persepuluh detik dari kecepatan Acosta.

1. Bezzecchi Kesulitan

Melihat data split parsial, Bezzecchi berada di urutan keempat di sektor pertama, tercepat di sektor kedua, tetapi hanya di urutan ke-15 di split ketiga, sebelum bangkit ke urutan keempat di split terakhir.

Ia mengatakan sektor tiga adalah tempat ia "paling menderita" dan Acosta lebih kuat. Namun, ia menambahkan, KTM membuat perbedaan di sepanjang putaran.

“Tetapi memang benar bahwa Acosta membuat perbedaan besar secara keseluruhan dalam time attack," katanya melansir Crash, Sabtu (6/6/2026).

"Saya tidak tahu di sektor mana. Yang pasti, sektor ketiga adalah tempat saya paling menderita," ujarnya.

“Tetapi dia sangat cepat, juga dalam hal kecepatan, Acosta bagus," ujarnya.