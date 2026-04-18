HOME SPORTS MOTOGP

Kata Alex Marquez soal Rencana Marc Marquez Pensiun dari MotoGP

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 18 April 2026 |17:05 WIB
Alex Marquez angkat bicara mengenai rencana sang kakak Marc Marquez pensiun dari MotoGP
ALEX Marquez angkat bicara mengenai rencana sang kakak Marc Marquez pensiun dari MotoGP. Menurutnya, hal itu pasti terjadi tapi tidak dalam waktu dekat.

Wacana Marc Marquez gantung helm kembali mengemuka. Salah satu tandanya, pria asal Spanyol itu tidak kunjung menandatangani kontrak yang sudah disodorkan manajemen Ducati Lenovo.

Marc Marquez bersalaman dengan Alex Marquez usai MotoGP Italia 2025 (Foto: MotoGP)

Bahkan, Marc Marquez menyebut waktunya di MotoGP sudah tidak lama lagi. Ada kemungkinan pula Kejuaraan Dunia MotoGP 2026 jadi musim terakhirnya.

1. Terserah Marc Marquez

Soal yang satu itu, Alex Marquez menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada sang kakak. Baginya, pria berusia 33 tahun itu masih memiliki beberapa musim lagi untuk tampil kompetitif di level tertinggi.

“Dia akan melakukan apa yang dia lakukan. Dia adalah penentu takdirnya sendiri,” kata Alex Marquez, dinukil dari Motosan, Sabtu (18/4/2026).

“Saya pikir Marc masih memiliki beberapa tahun lagi (sebelum pensiun). Tubuhnya akan membuatnya pensiun lebih dulu ketimbang jalan pikirannya,” imbuh lelaki berusia 29 tahun tersebut.

 

