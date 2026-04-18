HOME SPORTS MOTOGP

2 Kunci Utama Jorge Martin Menggila di MotoGP 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 18 April 2026 |15:16 WIB
Jorge Martin membeberkan dua kunci utamanya bisa menggila di MotoGP 2026 (Foto: Instagram/@motogp)
JORGE Martin membeberkan dua kunci utamanya menggila di MotoGP 2026. Pembalap tim Aprilia Racing itu berhasil dua kali naik podium balapan utama, serta meraih satu kemenangan balapan sprint dari tiga seri awal musim ini.

Performa tersebut menjadi bukti kebangkitan Martin setelah sempat absen panjang pada debutnya bersama Aprilia di MotoGP 2025. Pembalap asal Spanyol itu pun mengungkap ada dua kunci utama di balik peningkatan performanya.

1. Aerodinamika

Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)

Yang pertama, Martin menyebut paket aerodinamika baru Aprilia sebagai kunci perubahan besar dalam performanya musim ini. Komponen baru pada motor Aprilia RS-GP dinilai memberikan dampak instan saat melaju di lintasan.

"Saya pikir aerodinamika (terbaru) adalah kuncinya bagi saya. Saya langsung merasa nyaman," kata Martin dikutip dari Crash, Sabtu (18/4/2026).

Kemudian yang kedua, penyesuaian gaya berkendara menjadi faktor penting lainnya dalam performa Martin. Jawara MotoGP 2024 itu menekankan perubahan signifikan terjadi pada teknik pengereman yang harus disesuaikan dengan karakter motor Aprilia.

2. Adaptasi Besar

Perbedaan karakter motor antara Aprilia dan Ducati memaksa Martin melakukan adaptasi besar. Hal ini terutama terasa pada cara mengontrol laju motor saat memasuki tikungan.

"Saya mengubah gaya saya, saya mengubah sedikit cara saya mengerem. Itulah mengapa saya merasa jauh lebih baik di Aprilia," jelas Martin.

 

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/38/3213179/marc_marquez_mengakui_bisa_saja_ini_adalah_motogp_terakhirnya-Snc1_large.jpg
Segera Tentukan Waktu Pensiun, Marc Marquez: Mungkin Ini MotoGP Terakhir Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/38/3213010/veda_ega_pratama_berpotensi_promosi_di_motogp_2029_veda54-ScOT_large.jpg
Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Diharapkan Tampil di MotoGP 2029!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/38/3212990/veda_ega_pratama_berpotensi_tampil_di_motogp_suatu_hari_nanti_veda54-FwsS_large.jpg
Veda Ega Pratama Berpotensi Susul 3 Mantan Pembalap Honda Team Asia Tampil di MotoGP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/38/3212999/mario_aji_hampir_promosi_ke_motogp_2026_mariosuryoaj1-XFGO_large.jpg
Bocor! Pembalap Indonesia Mario Aji Hampir Promosi ke MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/38/3213029/keinginan_honda_menambah_tim_di_motogp_bisa_berdampak_pada_karier_veda_ega_pratama-oKvF_large.jpg
Honda Mau Tambah Tim, Veda Ega Segera Promosi ke MotoGP?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/38/3213021/veda_ega_pratama_diprediksi_menembus_motogp_pada_2029-sY4O_large.jpg
Syarat Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Tembus MotoGP 2029
