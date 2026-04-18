2 Kunci Utama Jorge Martin Menggila di MotoGP 2026

JORGE Martin membeberkan dua kunci utamanya menggila di MotoGP 2026. Pembalap tim Aprilia Racing itu berhasil dua kali naik podium balapan utama, serta meraih satu kemenangan balapan sprint dari tiga seri awal musim ini.

Performa tersebut menjadi bukti kebangkitan Martin setelah sempat absen panjang pada debutnya bersama Aprilia di MotoGP 2025. Pembalap asal Spanyol itu pun mengungkap ada dua kunci utama di balik peningkatan performanya.

1. Aerodinamika

Yang pertama, Martin menyebut paket aerodinamika baru Aprilia sebagai kunci perubahan besar dalam performanya musim ini. Komponen baru pada motor Aprilia RS-GP dinilai memberikan dampak instan saat melaju di lintasan.

"Saya pikir aerodinamika (terbaru) adalah kuncinya bagi saya. Saya langsung merasa nyaman," kata Martin dikutip dari Crash, Sabtu (18/4/2026).

Kemudian yang kedua, penyesuaian gaya berkendara menjadi faktor penting lainnya dalam performa Martin. Jawara MotoGP 2024 itu menekankan perubahan signifikan terjadi pada teknik pengereman yang harus disesuaikan dengan karakter motor Aprilia.

2. Adaptasi Besar

Perbedaan karakter motor antara Aprilia dan Ducati memaksa Martin melakukan adaptasi besar. Hal ini terutama terasa pada cara mengontrol laju motor saat memasuki tikungan.

"Saya mengubah gaya saya, saya mengubah sedikit cara saya mengerem. Itulah mengapa saya merasa jauh lebih baik di Aprilia," jelas Martin.