Kisah Pevoli Cantik Sabina Altynbekova, Rela Kehilangan Masa Remaja demi Kejayaan Masa Depan

NAMA Sabina Altynbekova mungkin pertama kali dikenal dunia karena parasnya yang menawan saat membela tim nasional voli Kazakhstan. Namun, di balik kecantikan yang memikat itu, atlet berusia 29 tahun ini ternyata menyimpan rahasia tentang perjuangan hidup yang keras dan kedisiplinan tingkat tinggi yang ia mulai sejak usia belia.

Melalui unggahan reflektif di media sosialnya pada awal tahun 2026, Sabina mengungkapkan keberhasilan finansial dan karier yang ia nikmati sekarang adalah hasil dari pertukaran besar yang ia lakukan saat masih remaja. Sabina tepatnya menukar waktu bersenang-senang dengan kerja keras di pusat pelatihan.

1. Pilihan Hidup

Titik balik kehidupan Sabina terjadi saat ia baru menginjak usia 16 tahun. Di saat remaja seusianya sedang asyik bersosialisasi, Sabina justru memilih untuk meninggalkan kenyamanan rumah orangtuanya dan pindah ke sebuah asrama olahraga yang sederhana.

Di sana, fasilitas sangat terbatas hingga ia harus mencuci pakaian sendiri dengan tangan dan meminjam laptop teman hanya untuk sekadar hiburan menonton film.

“Saya menghabiskan seluruh waktu saya di sekolah atau di tempat gym. Sementara teman-teman saya berjalan-jalan dan bersenang-senang, saya bekerja tanpa lelah,” ungkap Sabina sebagaimana dikutip dari media lokal, Zakon, Rabu (11/2/2026).

Menariknya, Sabina mengaku sama sekali tidak tertarik untuk mengikuti gaya hidup bebas rekan-rekannya. Ia baru mulai mengenal sisi hiburan kota Almaty, termasuk kehidupan malam, justru setelah ia menikah di usia 24 tahun.

Baginya, kenyamanan tidak dicari dari lingkungan luar, melainkan diciptakan sendiri melalui kerja keras tanpa keluhan.