Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Pevoli Cantik Sabina Altynbekova, Rela Kehilangan Masa Remaja demi Kejayaan Masa Depan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |17:42 WIB
Pevoli asal Kazakhstan, Sabina Altynbekova (kiri). (Foto: Instagram/altynbekova_20)
A
A
A

NAMA Sabina Altynbekova mungkin pertama kali dikenal dunia karena parasnya yang menawan saat membela tim nasional voli Kazakhstan. Namun, di balik kecantikan yang memikat itu, atlet berusia 29 tahun ini ternyata menyimpan rahasia tentang perjuangan hidup yang keras dan kedisiplinan tingkat tinggi yang ia mulai sejak usia belia.

Melalui unggahan reflektif di media sosialnya pada awal tahun 2026, Sabina mengungkapkan keberhasilan finansial dan karier yang ia nikmati sekarang adalah hasil dari pertukaran besar yang ia lakukan saat masih remaja. Sabina tepatnya menukar waktu bersenang-senang dengan kerja keras di pusat pelatihan.

1. Pilihan Hidup

Titik balik kehidupan Sabina terjadi saat ia baru menginjak usia 16 tahun. Di saat remaja seusianya sedang asyik bersosialisasi, Sabina justru memilih untuk meninggalkan kenyamanan rumah orangtuanya dan pindah ke sebuah asrama olahraga yang sederhana.

Di sana, fasilitas sangat terbatas hingga ia harus mencuci pakaian sendiri dengan tangan dan meminjam laptop teman hanya untuk sekadar hiburan menonton film.

“Saya menghabiskan seluruh waktu saya di sekolah atau di tempat gym. Sementara teman-teman saya berjalan-jalan dan bersenang-senang, saya bekerja tanpa lelah,” ungkap Sabina sebagaimana dikutip dari media lokal, Zakon, Rabu (11/2/2026).

Menariknya, Sabina mengaku sama sekali tidak tertarik untuk mengikuti gaya hidup bebas rekan-rekannya. Ia baru mulai mengenal sisi hiburan kota Almaty, termasuk kehidupan malam, justru setelah ia menikah di usia 24 tahun.

Baginya, kenyamanan tidak dicari dari lingkungan luar, melainkan diciptakan sendiri melalui kerja keras tanpa keluhan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/43/3212007/timnas_voli_putra_indonesia_dipastikan_menghadapi_lawan_lawan_berat_di_avc_nations_cup_2026-xr3s_large.jpg
Timnas Voli Putra Indonesia Diundi Masuk Grup Neraka di AVC Nations Cup 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/43/3207249/menpora_ri_erick_thohir_menyambut_baik_terpilihnya_kota_pontianak_di_kalimantan_barat_sebagai_tuan_rumah_avc_mens_volleyball_champions_league_2026-p5rl_large.jpg
Pontianak Jadi Tuan Rumah AVC Mens Volleyball Champions League 2026, Ini Kata Erick Thohir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/43/3207229/simak_kisaran_gaji_fantastis_pevoli_megawati_hangestri_jika_kembali_ke_liga_voli_korea_2026_2027-tydc_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Fantastis Pevoli Megawati Hangestri jika Comeback ke Liga Voli Korea 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/43/3203963/sabina_altynbekova-BOrm_large.jpg
Pevoli Cantik Sabina Altynbekova Pamit Lebih Awal dari Klub Astana, Bakal Balik Main di Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/43/3204054/simak_kisah_haru_megawati_hangestri_sebagai_pevoli_muslim_pertama_yang_berkarier_di_liga_voli_korea_selatan-9LfH_large.jpg
Kisah Haru Megawati Hangestri, Pevoli Muslim Pertama yang Berkarier di Liga Voli Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/43/3203551/sabina_altynbekova-qf68_large.jpg
Kisah Spiritualitas Sabina Altynbekova, Pevoli Cantik Kazakhstan yang Jadikan Masjid sebagai Sumber Ketenangan Hati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement