HOME SPORTS SPORT LAIN

Rivan Nurmulki dan Nizar Zulfikar Mundur dari Timnas Voli Putra Indonesia Jelang AVC Cup 2026 dan SEA V League 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |21:22 WIB
Rivan Nurmulki mundur dari Timnas Voli Putra Indonesia. (Foto: Instagram/@rivannurmulki)
PBVSI menerima pengunduran diri dua pemain andalan Timnas Voli Putra Indonesia, Rivan Nurmulki dan Nizar Zulfikar. Keputusan tersebut menjadi perhatian menjelang padatnya agenda internasional Timnas Voli Putra Indonesia sepanjang 2026.

PBVSI menjelaskan, keputusan Rivan dan Nizar diambil setelah mempertimbangkan sejumlah faktor penting. Mulai dari proses regenerasi tim, kondisi kebugaran fisik, hingga rencana pribadi dalam perjalanan karier masing-masing pemain.

Rivan Nurmulki mundur dari Timnas Voli Putra Indonesia

1. Apresiasi kepada Rivan Nurmulki dan Nizar Zulfikar

Dalam pernyataan resminya, PBVSI turut memberikan apresiasi atas kontribusi besar kedua pemain selama membela Merah Putih. Rivan dan Nizar dinilai menjadi bagian penting perjalanan Timnas Voli Putra Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

“Setelah bertahun-tahun berjuang bersama Merah Putih, Nizar dan Rivan memutuskan tidak dapat bergabung dengan alasan komitmen regenerasi tim, kebugaran fisik, dan rencana pribadi dalam perjalanan karier ke depan. Terima kasih, Rivan dan Nizar untuk setiap perjuangan, pengorbanan, dan kebanggaan yang telah kalian berikan untuk Indonesia,” tulis pernyataan resmi PBVSI yang diterima Okezone pada Kamis (21/5/2026).

2. Dua Pemain Muda Dipanggil sebagai Pengganti

Setelah menerima keputusan tersebut, PBVSI langsung bergerak mencari pengganti untuk memperkuat skuad pelatnas. Dua pemain muda, Alfin Daniel Pratama dan Rama Fazza Fauzan, resmi dipanggil mengikuti Pemusatan Latihan Nasional.

Kedua pemain tersebut dipersiapkan mengisi kekosongan yang ditinggalkan Rivan dan Nizar. Mereka juga akan menjadi bagian dari skuad Indonesia menghadapi sejumlah turnamen internasional pada musim 2026.

 

