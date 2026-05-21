Jelang SEA V League 2026, Timnas Voli Putri Indonesia Bakal Uji Coba Lawan Korea Selatan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |09:26 WIB
Timnas Voli Putri Indonesia berpotensi lawan Korea Selatan di laga uji coba, (Foto: Naif Muhammad/NOC Indonesia)
TIM Nasional (Timnas) Voli Putri Indonesia dilaporkan bakal melakoni laga uji coba melawan Timnas Voli Putri Korea Selatan. Pertandingan persahabatan ini diagendakan sebagai bagian dari persiapan matang Srikandi Merah Putih sebelum berlaga di ajang SEA V League 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli-2 Agustus dan 7-9 Agustus 2026 mendatang.

Rencana kedatangan Timnas Voli Putri Indonesia ke Negeri Ginseng tersebut dibocorkan oleh salah satu media ternama Korea Selatan, Yonhap. Dalam pemberitahuannya, Federasi Bola Voli Korea (KOVO) memang sedang menyusun agenda tanding bagi tim nasional mereka, baik sektor putra maupun putri.

"Tim nasional voli putra akan bermain melawan Brasil, sedangkan tim nasional voli putri akan bertanding melawan Indonesia," tulis laporan dari Yonhap, dikutip Kamis (21/5/2026).

1. Agenda Evaluasi Setelah AVC Cup 2026

Berdasarkan lini masa yang berkembang, bentrokan antara Timnas Voli Putri Indonesia dan Korea Selatan ini baru akan terselenggara setelah kedua tim menyelesaikan urusan mereka di ajang AVC Cup 2026 di Filipina, yang bergulir pada 6-14 Juni mendatang.

Seusai turnamen tersebut, Timnas Voli Korea Selatan direncanakan bakal berkumpul di Jecheon, Provinsi Chungcheong Utara, pada 22-26 Juni untuk menggelar evaluasi total. Di sela-sela agenda evaluasi domestik itulah KOVO menyisipkan jadwal uji coba kontra skuad Garuda Pertiwi.

Timnas Voli Putri Indonesia raih medali perunggu di SEA Games 2025. (Foto: NOC Indonesia)

Di sisi lain, armada asuhan pelatih Marcos Sugiyama saat ini sudah berada di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, sejak 4 Mei untuk menjalani pemusatan latihan (TC).

Rangkaian persiapan intensif ini sengaja digenjot sejak jauh hari karena Indonesia dihadapkan pada kalender padat, mulai dari AVC Cup 2026 di Filipina, turnamen regional 6th SEA V League for Women di Vietnam dan Thailand, hingga ajang AVC Continental Cup di Tianjin pada akhir Agustus 2026.

 

2 Pevoli Supercantik yang Harumkan Nama Indonesia di Kancah Internasional, Nomor 1 Nyaris Jadi Juara
