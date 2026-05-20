Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Daftar 16 Pemain Timnas Voli Putra Indonesia untuk AVC Nations Cup 2026 dan SEA V League 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |00:05 WIB
Daftar 16 Pemain Timnas Voli Putra Indonesia untuk AVC Nations Cup 2026 dan SEA V League 2026
Timnas Voli Indonesia siap tempur di AVC Nations Cup 2026 dan SEA V League 2026. (Foto: AVC)
A
A
A

PENGURUS Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) menetapkan 16 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia. Skuad tersebut dipersiapkan menghadapi dua agenda internasional sepanjang 2026.

1. Agenda Padat Timnas Voli Putra Indonesia

Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan tampil di AVC Nations Cup 2026 yang berlangsung di India pada 20-28 Juni 2026. Setelah itu, perjuangan Merah Putih berlanjut di ajang SEA V League 2026.

Timnas Voli Putra Indonesia siap berprestasi di berbagai ajang. (Foto: NOC Indonesia/Rifqi)
Timnas Voli Putra Indonesia siap berprestasi di berbagai ajang. (Foto: NOC Indonesia/Rifqi)

SEA V League 2026 akan berlangsung dalam dua seri yang digelar di dua negara berbeda. Filipina menjadi tuan rumah putaran pertama pada 15-19 Juli 2026, sedangkan seri kedua dimainkan di Indonesia pada 22-26 Juli 2026.

Pada turnamen kali ini, Timnas Voli Putra Indonesia akan ditangani pelatih anyar asal Brasil, Sergio Veloso. Program pemusatan latihan dijadwalkan berlangsung di Padepokan Voli Jenderal Kunarto, Sentul.

Wakil Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBVSI, Loudry Maspaitella, memastikan jadwal dimulainya pelatnas. Loudry mengungkapkan, pelatnas itu akan dimulai pada 21 Mei 2026.

“Pelatnas di Padepokan Voli Jenderal Kunarto, Sentul mulai 21 Mei 2026,” ujar Loudry Maspaitella dalam keterangan resmi PBVSI.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/43/3219063/jakarta_bhayangkara_presisi-iPXf_large.jpg
Cetak Sejarah Usai Juara AVC Mens Volleyball Champions League 2026, Jakarta Bhayangkara Presisi Siap Mendunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/43/3219019/jakarta_bhayangkara_presisi_jawara_avc_mens_volleyball_champions_league_2026_bhayangkaravolley-y08L_large.jpg
Jakarta Bhayangkara Presisi Juara AVC Mens Volleyball Champions League 2026 Usai Hajar Foolad Sirjan Iranian 3-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/43/3218927/link_live_streaming_jakarta_bhayangkara_presisi_vs_foolad_sirjan_iranian_di_final_avc_mens_volleyball_champions_league_2026_bhayangkaravolley-hod8_large.jpg
Link Live Streaming Jakarta Bhayangkara Presisi vs Foolad Sirjan Iranian di Final AVC Mens Volleyball Champions League 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/43/3218879/jakarta_bhayangkara_berhasil_melaju_ke_final_avc_mens_volleyball_champions_league_2026-gbkd_large.jpg
Hasil AVC Mens Volleyball Champions League 2026: Jakarta Bhayangkara ke Final Plus Tampil di FIVB Club World Championship
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/43/3218784/agen_menceritakan_rumitnya_proses_megawati_hangestri_bergabung_dengan_hyundai_hillstate-qmOF_large.jpg
Agen Ceritakan Proses Megawati Hangestri Gabung Hyundai Hillstate Cukup Rumit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/43/3218598/megawati_hangestri_bersama_vanja_bukilic-KFlY_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik asal Serbia Vanja Bukilic, dari Tandem Jadi Lawan Megawati Hangestri di Liga Voli Korea
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement