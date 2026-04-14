HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Tak Terkejut Aprilia Racing Dominan di MotoGP 2026: Sudah Sejak Musim Lalu!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 14 April 2026 |08:20 WIB
Marc Marquez Tak Terkejut Aprilia Racing Dominan di MotoGP 2026: Sudah Sejak Musim Lalu!
Marc Marquez sama sekali tidak terkejut melihat Aprilia Racing dominan di MotoGP 2026 (Foto: Ducati Corse)
A
A
A

MARC Marquez mengaku tidak terkejut melihat Aprilia Racing dominan di MotoGP 2026. Menurutnya, hal itu sudah nampak dari akhir musim lalu.

Aprilia Racing bertengger di papan atas klasemen MotoGP 2026. Dua pembalapnya, Marco Bezzecchi dan Jorge Martin, berada di posisi 1-2!

1. Pimpin Klasemen

Jorge Martin dan Marco Bezzecchi. (Foto: Instagram/aprilia)

Bezzecchi berhasil memenangkan tiga seri balapan utama secara beruntun di Thailand, Brasil, dan Amerika Serikat. Sedangkan Martin sukses memenangkan sprint dan meraih dua podium di balapan utama.

Dengan catatan itu, Bezzecchi berada di peringkat pertama klasemen sementara dengan koleksi 81 poin. Rider asal Italia itu unggul empat poin dari Martinator.

Catatan manis itu juga membuat Aprilia Racing memimpin klasemen konstruktor dengan 158 poin. Tim asal Noale, Italia, itu unggul jauh atas pesaing terdekatnya Red Bull KTM yang baru menorehkan 77 poin.

2. Ducati Meredup

Dominasi Aprilia di tiga balapan awal membuat Ducati meredup. Pembalap andalannya, Marc Marquez, kini duduk di posisi kelima. Sedangkan rider tim satelit, Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), adalah yang paling dekat dengan tiga besar dengan duduk di urutan empat.

Marquez mengaku tidak kaget dengan dominasi Aprilia Racing di awal musim MotoGP 2026. Menurut The Baby Alien, pabrikan milik Piaggio Group itu sudah berbahaya sejak akhir musim lalu.

 

