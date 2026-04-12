Curhat Alex Marquez Gagal Bersaing di Papan Atas Klasemen Sementara MotoGP 2026

PEMBALAP Tim Gresini Racing, Alex Marquez, mengakui persaingan MotoGP 2026 sangat ketat. Ia melihat para rival mempersiapkan segala sesuatunya secara matang matang hingga tampil menggila di MotoGP 2026.

1. Alex Marquez Tempati Posisi 8

Hingga seri ketiga MotoGP 2026, Alex Marquez menempati posisi kedelapan klasemen sementara dengan 28 poin, terpaut 53 angka dari Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) di puncak. Alex Marquez belum merasakan naik podium sampai seri ketiga. Prestasi terbaiknya adalah finis keenam di MotoGP Brasil 2026.

Alex Marquez belum bisa finis podium di MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@alexmarquez73)

Alex Marquez mengatakan setiap awal musim selalu tidak mudah karena perlu adaptasi. Namun, ia tetap berusaha memberikan kontribusi terbaik.

“Awal musim tidak sepenuhnya mudah. Anda selalu harus menghadapi balapan pertama dengan hati-hati, memahami posisi Anda dan situasi saat ini," kata Alex Marquez, Okezone mengutip dari Motosan, Minggu (12/4/2026).

2. Berusaha Keras Tingkatkan Performa

Pembalap asal Spanyol itu mengatakan posisi saat ini tidak sesuai harapan. Alhasil, ia akan berusaha kembali berada di papan atas seperti musim lalu yang finis di posisi dua klasemen akhir MotoGP 2025.