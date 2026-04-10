Bangganya Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum Lolos Perempatfinal Badminton Asia Championships 2026

RACHEL Allessya Rose/Febi Setianingrum bahagia lolos ke perempatfinal Badminton Asia Championships 2026. Di perempatfinal Badminton Asia Championships 2026 yang berlangsung hari ini, Jumat (10/4/2026), Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum akan menantang unggulan kelima asal Jepang, Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto.

1. Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum Tumbangkan Wakil China di 16 Besar

Ganda putri Indonesia Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum lega melaju ke perempatfinal Badminton Asia Championships 2026 tanpa cedera. Alhasil, mereka dapat menyiapkan diri semaksimal mungkin untuk laga selanjutnya.

Rachel Allessya/Febi Setianingrum siap bersinar di Badminton Asia Championships 2026. (Foto: PBSI)

Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum melaju ke perempatfinal usai menang atas wakil China Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian dengan skor 16-21, 21-19 dan 21-9 di babak 16 besar. Laga tersebut berlangsung di Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium, Ningbo, China pada Kamis 9 April 2026.

"Puji Tuhan bisa menang dan menyelesaikan pertandingan tanpa ada cedera ap apun. Tidak mudah pastinya, kami juga berkali-kali kalah dulu baru akhirnya bisa revans, pastinya senang banget dan bersyukur," kata Rachel dalam keterangan pers PBSI yang diterima Okezone.

"Kemenangan Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti tadi, pastinya jadi motivasi kami untuk menang hari ini, karena mereka bisa membuktikan kalau bisa menang lawan yang tidak mudah. Kami juga mau mencoba dan ini menjadi contoh yang baik," tambah Rachel.

2. Butuh Usaha Ekstra untuk Lolos Perempatfinal

Sementara itu, Febi Setianingrum mengakui butuh perjuangan habis-habisan untuk mengalahkan wakil tuan rumah. "Tadi sempat kejar-kejaran poin di game kedua, kami mencoba untuk bermain nekat dan tidak mau kalah," kata Febi.