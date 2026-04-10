Jonatan Christie Ogah Besar Kepala Usai Lolos Perempatfinal Badminton Asia Championships 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |03:22 WIB
Jonatan Christie Ogah Besar Kepala Usai Lolos Perempatfinal Badminton Asia Championships 2026
Jonatan Christie bersyukur bisa menembus perempatfinal Badminton Asia Championships 2026 (Foto: PBSI)
NINGBO – Jonatan Christie bersyukur bisa menembus perempatfinal Badminton Asia Championships 2026 (BAC 2026). Namun, ia enggan besar kepala.

Jonatan sukses menyegel tiket perempatfinal usai mengalahkan wakil Jepang, Yudai Okimoto. Pertandingan itu berlangsung di Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium, Ningbo, China pada Kamis 9 April 2026 siang WIB.

Jonatan Christie tampil di Malaysia Open 2026 (Foto: X/@INABadminton)
Jonatan Christie tampil di Malaysia Open 2026 (Foto: X/@INABadminton)

Pria asal Jakarta itu bermain apik sukses mengunci kemenangan dalam dua gim langsung. Ia berhasil menang dengan skor 21-18 dan 21-13.

1. Delapan Besar BAC

Kemenangan ini membawa Jonatan kembali ke babak delapan besar BAC. Tahun lalu, juara All England 2024 itu terhenti di babak tersebut usai kalah dari wakil China, Lu Guang Zu.

"Pertama Puji Tuhan, bersyukur bisa kembali lolos ke babak ke-8 besar. Terakhir tahun lalu juga ke-8 besar,” papar Jonatan, dikutip dari rilis resmi PBSI, Jumat (10/4/2026).

“Dan ya memang baru pertama ketemu, jarang melihat dia main juga. Kemarin pun melihat beberapa di Youtube tidak banyak ada cuplikannya. Tapi bersyukur tadi bisa pelan-pelan adaptasi dengan baik," tambah pria berusia 28 tahun tersebut.

 

