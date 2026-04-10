Jadwal 5 Wakil Indonesia di Perempatfinal Badminton Asia Championships 2026: Fajar/Fikri Menggila Lagi?

JADWAL 5 wakil Indonesia di perempatfinal Badminton Asia Championships 2026 akan diulas Okezone. Dari lima wakil Indonesia yang lolos ke perempatfinal, salah satunya adalah ganda putra andalan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.

Di babak 16 besar yang berlangsung di Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium, Ningbo, China pada Kamis 9 April 2026, Fajar/Fikri mengatasi perlawanan wakil tuan rumah Chen Bo Yang/Liu Yi dengan skor 21-17 dan 25-23.

Fajar Alfian mengaku bahagia melaju ke perempatfinal Badminton Asia Championships 2026. Sebab, di 16 besar ia mendapatkan perlawanan luar biasa dari wakil China.

"Alhamdulillah bersyukur, bisa menyelesaikan pertandingan dengan lancar, dengan kemenangan juga. Pertandingan yang tidak mudah ya, pasangan tuan rumah luar biasa, mereka memiliki speed power yang sangat bagus juga," kata Fajar Alfian dalam keterangan pers PBSI yang diterima Okezone, Jumat (10/4/2026).

"Di game kedua tentunya kami tertinggal tadi 11-5, tapi kami bisa membalikkan keadaan. Kami terus mencoba berbagai cara untuk mengejar poin yang ketinggalan itu," tambah peraih dua gelar All England bersama Muhammad Rian Ardianto ini.

1. Fajar Alfian Siap Tampil Maksimal di Perempatfinal

Pebulu tangkis 31 tahun itu akan berusaha memberikan performa terbaik di perempatfinal. Ia menyadari persaingan di Badminton Asia Championships 2026 memang tidak mudah.

"Yang pasti kami ingin terus menampilkan yang terbaik ya, hari demi hari kami merasa lebih enak bermain, lebih lepas. Semoga besok (hari ini) juga bisa lebih enjoy lagi, lebih lepas lagi untuk bisa maju ke babak selanjutnya," kata Fajar Alfian.

"Dan yang terpenting recovery dan istirahat kami harus maksimal," tambahnya.