HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Badminton Asia Championships 2026: Tampil Impresif, Rachel/Febi Sikat Wakil Tuan Rumah

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |19:03 WIB
Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum mampu melaju ke perempatfinal Badminton Asia Championships 2026 (Foto: X/@INABadminton)
NINGBO – Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum mampu melaju ke perempatfinal Badminton Asia Championships 2026 (BAC 2026). Ganda putri Indonesia itu menumbangkan Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian, 16-21, 21-19, dan 21-9.

Bermain Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium, Ningbo, China, Kamis (9/4/2026) sore WIB, Rachel/Febi langsung direpotkan dengan permainan cepat Jia/Zhang. Ganda putri China itu mengandalkan pukulan keras dan menyilang untuk menghancurkan pertahanan Rachel/Febi.

Rachel Allessya bersama Febi Setianingrum

Namun, Rachel/Febi terus mengejar. Permainan efektif mereka membuat Jia/Zhang kehilangan banyak poin menjelang jeda interval gim pertama.

Akan tetapi, Jia/Zhang akhirnya berhasil memastikan keunggulan pada jeda interval dengan skor tipis 11-10. Selepas rehat, Rachel/Febi sempat menyamakan kedudukan.

Sayangnya, Jia/Zhang berhasil menjaga momentum mereka. Alhasil, kemenangan gim pertama diraih oleh duet China itu dengan skor 21-16.

Memasuki gim kedua, Rachel/Febi bermain trengginas sejak awal pertandingan gim kedua. Mereka berhasil meredam permainan cepat dari Jia/Zhang.

 

Hasil 16 Besar Badminton Asia Championships 2026: Putri KW dan Sabar/Reza Tumbang
Hasil 16 Besar Badminton Asia Championships 2026: Alwi Farhan Dihentikan Kodai Naraoka
Hasil 16 Besar Badminton Asia Championships 2026: Fajar/Fikri dan Faathir/Devin Lolos Delapan Besar
Hasil 16 Besar Badminton Asia Championships 2026: Ganda Campuran Indonesia Kandas, Amri/Nita Tak Berdaya di Hadapan Raksasa China
Hasil 16 Besar Badminton Asia Championships 2026: Jonatan Christie Melaju ke Perempatfinal Usai Bekuk Wakil Jepang
Hasil 16 Besar Badminton Asia Championships 2026: Jafar/Felisha Tumbang dari Pasangan Ranking 147 Dunia
