Hasil 16 Besar Badminton Asia Championships 2026: Tampil Impresif, Rachel/Febi Sikat Wakil Tuan Rumah

Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum mampu melaju ke perempatfinal Badminton Asia Championships 2026 (Foto: X/@INABadminton)

NINGBO – Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum mampu melaju ke perempatfinal Badminton Asia Championships 2026 (BAC 2026). Ganda putri Indonesia itu menumbangkan Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian, 16-21, 21-19, dan 21-9.

Bermain Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium, Ningbo, China, Kamis (9/4/2026) sore WIB, Rachel/Febi langsung direpotkan dengan permainan cepat Jia/Zhang. Ganda putri China itu mengandalkan pukulan keras dan menyilang untuk menghancurkan pertahanan Rachel/Febi.

Namun, Rachel/Febi terus mengejar. Permainan efektif mereka membuat Jia/Zhang kehilangan banyak poin menjelang jeda interval gim pertama.

Akan tetapi, Jia/Zhang akhirnya berhasil memastikan keunggulan pada jeda interval dengan skor tipis 11-10. Selepas rehat, Rachel/Febi sempat menyamakan kedudukan.

Sayangnya, Jia/Zhang berhasil menjaga momentum mereka. Alhasil, kemenangan gim pertama diraih oleh duet China itu dengan skor 21-16.

Memasuki gim kedua, Rachel/Febi bermain trengginas sejak awal pertandingan gim kedua. Mereka berhasil meredam permainan cepat dari Jia/Zhang.