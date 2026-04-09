Hasil 16 Besar Badminton Asia Championships 2026: Putri KW dan Sabar/Reza Tumbang

NINGBO – Hasil 16 besar Badminton Asia Championships 2026 yang melibatkan dua wakil Indonesia sudah diketahui. Putri Kusuma Wardani (Putri KW) dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani kompak tumbang.

Putri disikat Gao Fang Jie, 21-18, 12-21, dan 17-21. Sementara, Sabar/Reza kalah dari Fang Chih Lee/Fang Jen Lee, 14-21, 21-18, dan 15-21.

Bermain di Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium, Ningbo, China, Kamis (9/4/2026), Putri KW langsung tampil menggebrak sejak awal pertandingan gim pertama. Tunggal putri kelahiran Tangerang, Banten, itu sukses mencuri banyak poin.

Situasi itu terus terjadi hingga menjelang jeda interval gim pertama. Putri yang menguasai pertandingan pun unggul pada jeda interval dengan skor 11-8.

Setelah jeda, Putri terus menggencarkan serangan ke pertahanan Gao. Hasilnya manis, Putri akhirnya menutup laga gim pertama dengan kemenangan 21-18.

Pada gim kedua, Putri kehilangan momentum. Gao bermain agresif, tetapi Putri terus mengejar. Saling balas poin terjadi hingga jeda interval gim kedua.

Gao mengamankan keunggulan jeda interval dengan skor tipis 11-10. Sayangnya setelah rehat, Putri benar-benar tak berkutik. Dia sering melakukan kesalahan sendiri yang berujung poin bagi lawan.

Sementara, Gao semakin agresif menyerang. Alhasil, tunggal putri tuan rumah sukses memastikan kemenangan gim kedua dengan skor meyakinkan 21-12.

Berlanjut pada gim ketiga, Gao pegang kendali permainan sejak awal pertandingan. Serangan masif membawanya unggul pada jeda interval gim ketiga atas Putri dengan skor 11-9.

Putri sempat memberikan perlawanan sengit hingga pengujung laga. Namun sayang, dia akhirnya menelan kekalahan dari Gao dengan skor 17-21. Hasil ini membuat langkah Putri KW terhenti di babak 16 besar BAC 2026.