HOME SPORTS NETTING

Hasil Badminton Asia Championships 2026: Singkirkan Wakil Thailand, Sabar/Reza Amankan Tempat di 16 Besar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |11:27 WIB
Hasil Badminton Asia Championships 2026: Singkirkan Wakil Thailand, Sabar/Reza Amankan Tempat di 16 Besar
Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)
NINGBO – Pasangan ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani, menunjukkan kelasnya dengan melenggang mulus ke babak 16 besar Badminton Asia Championships (BAC) 2026. Ganda putra non-pelatnas ini sukses memetik kemenangan meyakinkan atas wakil Thailand, Pharanyu Kaosamaang/Tanadon Punpanich, dua gim langsung dengan skor 21-9 dan 21-12.

Laga Sabar/Fikri vs Pharanyu/Tanadon berlangsung dalam fase 32 besar BAC 2026. Pertemuan kedua pasangan ini digelar di Ningbo Olympic Sports Center, China, Rabu (8/4/2026) pagi WIB.

Jalannya Pertandingan

Sabar/Reza dan Pharanyu/Tanadon bermain dengan tempo sedang pada awal gim pertama. Pasalnya, kedua pasangan tampil cukup hati-hati agar tidak mudah kehilangan poin di menit-menit awal.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)
Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)

Sabar/Reza kemudian berhasil memimpin skor atas Pharanyu/Tanadon dengan poin cukup jauh, 13-5. Meski Pharanyu/Tanadon tidak tinggal diam dan terus memberikan perlawanan cukup ketat, Sabar/Reza tetap memegang kendali.

Akhirnya, Sabar/Reza mampu mengatasi perlawanan Pharanyu/Tanadon pada gim pertama. Mereka unggul telak atas pasangan Thailand tersebut dengan skor 21-9.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/40/3210855/chiharu_shida-OozS_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Supercantik yang Siap Mentas di Badminton Asia Championships 2026, Nomor 1 Bidadari Ganda Putri Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/40/3210113/fajar_alfian_bersama_muhammad_shohibul_fikri-pvJA_large.jpg
Fokus Hadapi Badminton Asia Championships 2026, Fajar/Fikri Belum Mau Bahas Piala Thomas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/40/3210112/fajar_alfian_bersama_muhammad_shohibul_fikri-qkWA_large.jpg
Fajar/Fikri Siap Menggila di Badminton Asia Championships 2026 Usai Hasil Minor di All England
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/40/3208846/alwi_farhan_siap_tempur_di_badminton_asia_championships_2026_pbsi-2qtp_large.jpg
Hasil Drawing Badminton Asia Championships 2026: Jonatan Christie dan Alwi Farhan Kompak Lawan Wakil Malaysia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/40/3207609/jonatan_christie_salah_satu_wakil_indonesia_di_badminton_asia_championships_2026_pbsi-61eA_large.jpg
Daftar 17 Wakil Indonesia di Badminton Asia Championships 2026: Ada Jonatan Christie!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/40/3211159//huang_hua_bersama_sang_suami_tjandra_budi_darmawan-iO9e_large.jpg
Kisah Huang Hua, Ratu Bulu Tangkis China yang Temukan Pelabuhan Hati di Klaten
