Hasil Badminton Asia Championships 2026: Singkirkan Wakil Thailand, Sabar/Reza Amankan Tempat di 16 Besar

NINGBO – Pasangan ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani, menunjukkan kelasnya dengan melenggang mulus ke babak 16 besar Badminton Asia Championships (BAC) 2026. Ganda putra non-pelatnas ini sukses memetik kemenangan meyakinkan atas wakil Thailand, Pharanyu Kaosamaang/Tanadon Punpanich, dua gim langsung dengan skor 21-9 dan 21-12.

Laga Sabar/Fikri vs Pharanyu/Tanadon berlangsung dalam fase 32 besar BAC 2026. Pertemuan kedua pasangan ini digelar di Ningbo Olympic Sports Center, China, Rabu (8/4/2026) pagi WIB.

Jalannya Pertandingan

Sabar/Reza dan Pharanyu/Tanadon bermain dengan tempo sedang pada awal gim pertama. Pasalnya, kedua pasangan tampil cukup hati-hati agar tidak mudah kehilangan poin di menit-menit awal.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)

Sabar/Reza kemudian berhasil memimpin skor atas Pharanyu/Tanadon dengan poin cukup jauh, 13-5. Meski Pharanyu/Tanadon tidak tinggal diam dan terus memberikan perlawanan cukup ketat, Sabar/Reza tetap memegang kendali.

Akhirnya, Sabar/Reza mampu mengatasi perlawanan Pharanyu/Tanadon pada gim pertama. Mereka unggul telak atas pasangan Thailand tersebut dengan skor 21-9.