Hasil Badminton Asia Championships 2026: Pulangkan Wakil UEA, Putri KW Melenggang ke 16 Besar

NINGBO – Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, sukses mengamankan tiket ke babak 16 besar Badminton Asia Championships (BAC) 2026 dengan performa yang sangat dominan. Pemain yang akrab disapa Putri KW ini berhasil menuntaskan perlawanan wakil Uni Emirat Arab (UEA), Prakriti Bharath, lewat kemenangan dua gim langsung 21-3 dan 21-7.

Pertemuan kedua pemain tersebut terjadi dalam fase 32 besar. Laga tersebut dimainkan di Ningbo Olympic Sports Center, China, Rabu (8/4/2026) pagi WIB.

Jalannya Pertandingan

Putri KW tampil begitu percaya diri melawan Prakriti dalam gim pertama. Hal itu ditandai dengan kemudahan Putri dalam mendulang poin demi poin tanpa perlawanan berarti dari lawan.

Performa impresif Putri pun membuatnya meraih hasil telak atas Prakriti dalam gim pertama. Dia menutup set pembuka tersebut dengan skor mencolok 21-3.

Putri Kusuma Wardani. (PBSI)

Dalam gim kedua, Putri kembali menunjukkan determinasi tinggi. Tekanan yang konsisten dilancarkan Putri membuat Prakriti sangat kesulitan dalam mengembangkan permainan.