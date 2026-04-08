Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Badminton Asia Championships 2026: Jonatan Christie Amankan Tiket 16 Besar Usai Tekuk Wakil Malaysia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |09:26 WIB
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
A
A
A

NINGBO – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie meraih hasil manis di babak awal Badminton Asia Championships (BAC) 2026. Pemain yang akrab disapa Jojo ini sukses mengamankan tiket ke babak 16 besar sekaligus menjaga harapan Indonesia untuk meraih podium tertinggi di ajang bergengsi se-Asia tersebut.

Kepastian melaju ke fase selanjutnya didapat Jonatan setelah menang meyakinkan atas wakil Malaysia, Leong Jun Hao, dengan skor 21-13 dan 21-8 pada babak 32 besar. Laga tersebut berlangsung di Ningbo Olympic Sports Center, China, Rabu (8/4/2026) pagi WIB.

Jalannya Pertandingan

Jonatan tampil begitu percaya diri dalam gim pertama. Performa apik itu membuatnya memimpin perolehan poin atas Leong hingga masa interval.

Jonatan Christie. (Foto: PBSI)

Selepas jeda, Jonatan terus memperlebar keunggulan atas lawannya. Ia sempat memimpin jauh dengan skor 15-10 atas tunggal putra Malaysia tersebut.

Leong pun harus mengakui ketangguhan Jonatan pada gim pertama ini. Ia takluk dari dominasi Jonatan dengan poin cukup telak 13-21.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
