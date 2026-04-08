Hasil Badminton Asia Championships 2026: Jonatan Christie Amankan Tiket 16 Besar Usai Tekuk Wakil Malaysia

NINGBO – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie meraih hasil manis di babak awal Badminton Asia Championships (BAC) 2026. Pemain yang akrab disapa Jojo ini sukses mengamankan tiket ke babak 16 besar sekaligus menjaga harapan Indonesia untuk meraih podium tertinggi di ajang bergengsi se-Asia tersebut.

Kepastian melaju ke fase selanjutnya didapat Jonatan setelah menang meyakinkan atas wakil Malaysia, Leong Jun Hao, dengan skor 21-13 dan 21-8 pada babak 32 besar. Laga tersebut berlangsung di Ningbo Olympic Sports Center, China, Rabu (8/4/2026) pagi WIB.

Jalannya Pertandingan

Jonatan tampil begitu percaya diri dalam gim pertama. Performa apik itu membuatnya memimpin perolehan poin atas Leong hingga masa interval.

Jonatan Christie. (Foto: PBSI)

Selepas jeda, Jonatan terus memperlebar keunggulan atas lawannya. Ia sempat memimpin jauh dengan skor 15-10 atas tunggal putra Malaysia tersebut.

Leong pun harus mengakui ketangguhan Jonatan pada gim pertama ini. Ia takluk dari dominasi Jonatan dengan poin cukup telak 13-21.