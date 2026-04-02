HOME SPORTS NETTING

Kisah Kunlavut Vitidsarn, Rival Sengit Jonatan Christie dari Wonderkid Kini Jadi Raja Bulu Tangkis Dunia

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |17:53 WIB
Kisah Kunlavut Vitidsarn, Rival Sengit Jonatan Christie dari Wonderkid Kini Jadi Raja Bulu Tangkis Dunia
Kunlavut Vitidsarn kini jadi raja bulu tangkis dunia. (Foot: PBSI)
KISAH Kunlavut Vitidsarn menarik diulas. Rival sengit Jonatan Christie tersebut kini menjadi raja bulu tangkis dunia.

Kunlavut bahkan awalnya menjadi wonderkid dari Thailand. Tetapi, kinerja apik yang ditunjukkannya berbuah manis hingga kini Kunlavut jadi bintang di sektor tunggal putra.

Kunlavut Vitidsarn raih medali perak Olimpiade Paris 2024 EPA DIVYAKANT SOLANKI

1. Rival Sengit Jonatan Christie

Kunlavut jadi salah satu rival berat untuk Jonatan Christie. Bagaimana tidak, pertemuan dua pemain top dunia ini selalu berlangsung sengit.

Dalam 3 pertemuan terakhir, Jonatan Christie bahkan tak pernah bisa kalahkan Kunlavut. Pertemuan terakhir keduanya tersaji di Malaysia Open 2026.

Bersua di semifinal, Jonatan menyerah usai bertarung 2 gim langsung. Laga berakhir dengan skor 16-21 dan 16-21.

2. Nomor 1 Dunia

Berkat kiprah manisnya, Kunlavut pun kini mengemban status sebagai raja bulu tangkis dunia. Ya, Kunlavut duduki peringkat 1 dunia sejak akhir Mei atau awal Juni 2025.

Ini jadi sejarah baru di dunia bulu tangkis Thailand. Sebab, Kunlavut menancapkan namanya sebagai tunggal putra pertama Thailand yang mencapai posisi nomor 1 dunia.

 

