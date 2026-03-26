HOME SPORTS NETTING

Hasil Drawing Badminton Asia Championships 2026: Jonatan Christie dan Alwi Farhan Kompak Lawan Wakil Malaysia!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 26 Maret 2026 |10:58 WIB
Alwi Farhan siap tempur di Badminton Asia Championships 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
HASIL drawing Badminton Asia Championships (BAC) 2026 telah diketahui. Perjuangan berat harus dijalani pasangan ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, karena langsung menantang pasangan nomor satu dunia di babak 32 besar. 

Badminton Asia Championships 2026 akan berlangsung di Ningbo Olympic Sports Center, China, pada 7-12 April 2026. Indonesia mengirim 17 wakil pada ajang bergengsi se-Asia tersebut. 

1. Dua Wakil Indonesia Memulai dari Kualifikasi

Moh Zaki Ubaidillah tampil dari babak kualifikasi. (Foto: PBSI)

Dua dari 17 wakil Indonesia harus berjuang dari babak kualifikasi, yakni Moh Zaki Ubaidillah (tunggal putra) dan Thalita Ramadhani Wiryawan (tunggal putri). Sementara itu, 15 wakil lainnya akan langsung tampil di babak utama alias 32 besar. 

Berdasarkan hasil drawing, pada sektor tunggal putra, Jonatan Christie akan menghadapi Leong Jun Hao dari Malaysia. Kemudian Alwi Farhan juga bakal melawan wakil Malaysia lainnya, yakni Justin Hoh. 

Di sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang tampil di babak utama. Berstatus sebagai unggulan keenam, Putri KW akan menghadapi pemain yang lolos dari babak kualifikasi Grup D. 

Pada sektor ganda putra, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri bersua Pharanyu Kaosamaang/Tanadon Punpanich (Thailand), dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani melawan Hung Kuei Chun/Lui Chun Wai (Hong Kong). Kemudian ada juga dua pasangan muda, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin menantang Kang Min Hyuk/Ki Dong Ju (Korsel), sementara Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi versus pemenang kualifikasi Grup D. 

 

