Thalita Wiryawan Tak Patah Semangat Usai Gagal Tembus Babak Utama Badminton Asia Championships 2026

NINGBO – Thalita Ramadhani Wiryawan kecewa usai gagal menembus babak utama Badminton Asia Championships 2026. Namun, ia tidak mau patah semangat dengan hasil negatif tersebut.

Langkah Thalita terhenti di laga terakhir Grup B babak kualifikasi usai kalah dari Lo Sin Yan Happy. Ia tumbang 17-21, 12-21, di Ningbo Olympic Sports Center, China, Selasa (7/4/2026) sore WIB.

1. Tidak Tampil Maksimal

Thalita, yang berstatus sebagai unggulan kedua di babak kualifikasi mengaku kurang puas dengan hasil minor tersebut. Ia mengakui tidak tampil maksimal dengan banyak melakukan kesalahan.

“Alhamdulillah bisa menyelesaikan pertandingan tanpa cedera namun hasil ini kurang maksimal, saya tidak bisa revans dari pertemuan terakhir di BATC 2026,” kata Thalita dalam keterangan PBSI, dikutip Rabu (8/4/2026).

“Kendala tadi, saya banyak melakukan eror, kurang tahan dan kurang mengantisipasi bola-bola lawan. Lawan sendiri memiliki pukulan bola atas yang bagus dan pertahanannya cukup rapat,” sambungnya.

Padahal, Thalita sudah memulai babak kualifikasi dengan manis. Ia menang atas Pui Chi Wa dari Macau dalam dua gim langsung dengan skor telak 21-8, 21-12. Namun sayangnya, perempuan berusia 18 tahun itu lagi-lagi harus mengakui ketangguhan Lo Sin Yan Happy di laga krusial.