Ramalan Marco Melandri: Marc Marquez Bakal Pensiun Kelar MotoGP 2026

LEGENDA balap MotoGP, Marco Melandri, meyakini Marc Marquez masih memegang status sebagai favorit kuat juara dunia meski mengawali musim MotoGP 2026 dengan performa yang kurang menggigit. Melandri bahkan melontarkan prediksi mengejutkan bahwa pembalap berjuluk Baby Alien tersebut sangat mungkin untuk gantung helm apabila berhasil mengunci gelar juara musim ini.

Performa Marquez di MotoGP 2026 sejauh ini memang masih berada di bawah ekspektasi banyak pihak. Pembalap andalan tim pabrikan Ducati itu belum sekalipun mencicipi podium dalam tiga seri pembuka musim ini, di mana ia tampak kesulitan membendung dominasi para rider Aprilia Racing yang tampil luar biasa.

Banyak pengamat menilai melempemnya laju Marquez disebabkan oleh kondisi fisiknya yang belum pulih 100 persen pasca-kecelakaan hebat di MotoGP Indonesia 2025. Insiden fatal pada musim lalu itu memaksa sang juara dunia bertahan untuk mengakhiri kompetisi lebih dini guna menjalani masa pemulihan.

1. Faktor Cedera

Melandri menilai bahwa cedera fisik hanyalah satu dari sekian faktor yang menghambat performa Marquez di awal musim ini. Ia menyoroti adanya beban mental yang sangat besar bagi sang juara bertahan untuk mempertahankan mahkotanya setelah perjuangan habis-habisan pada tahun lalu.

“Dia masih menjadi pebalap paling komplet secara keseluruhan, meskipun mungkin tidak se-eksplosif tahun lalu,” kata Melandri, dilansir dari Crash, Selasa (7/4/2026).

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

“Lebih dari sekadar cedera, menurut saya tekanan mental untuk merebut kembali gelar telah mengurasnya, karena menurut saya dia memberikan lebih dari 110% pada 2025,” tambahnya.

Meskipun demikian, Melandri tetap menempatkan Marquez sebagai kandidat utama peraih takhta juara. Walaupun, ia tidak memungkiri bahwa Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) sedang dalam performa menakutkan setelah berhasil menyapu bersih tiga kemenangan beruntun di awal musim.