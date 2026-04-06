Marc Marquez Diklaim Bakal Pensiun jika Juara Dunia MotoGP 2026

EKS rider MotoGP, Marco Melandri, memprediksi Marc Marquez akan pensiun jika jadi juara dunia musim ini. Sebab, tekanan mental yang dirasakannya untuk meraih titel tahun lalu terlalu berat.

Pensiunnya Marquez dari MotoGP telah jadi tajuk utama sejak kalender berganti dari 2025 ke 2026. Apalagi, usianya sudah mencapai 33 tahun.

Marquez sendiri mengakui waktunya di MotoGP sudah tidak lama lagi. Pun begitu, ia tidak pernah mengungkap kapan ingin gantung helm dari dunia yang telah membesarkan namanya.

1. Pensiun di Akhir Musim

Soal itu, Melandri yakin Marquez bakal pensiun bila jadi juara dunia MotoGP 2026. Apalagi, The Baby Alien mengerahkan lebih dari 110% upayanya saat jadi kampiun MotoGP 2025.

“Saya pikir usahanya untuk memenangi titel pada 2025 berpengaruh pada mentalnya. Karena, menurut saya, dia memberikan lebih dari 110%,” papar Melandri, dinukil dari Crash, Senin (6/4/2026).

“Jika Marquez memenangi titel, dia mungkin akan memutuskan untuk pensiun di akhir musim,” imbuh pria berpaspor Italia tersebut.