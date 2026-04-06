HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Diklaim Bakal Pensiun jika Juara Dunia MotoGP 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 06 April 2026 |20:14 WIB
Marc Marquez bakal gantung helm jika jadi juara dunia MotoGP 2026 (Foto: Ducati Corse)
EKS rider MotoGP, Marco Melandri, memprediksi Marc Marquez akan pensiun jika jadi juara dunia musim ini. Sebab, tekanan mental yang dirasakannya untuk meraih titel tahun lalu terlalu berat.

Pensiunnya Marquez dari MotoGP telah jadi tajuk utama sejak kalender berganti dari 2025 ke 2026. Apalagi, usianya sudah mencapai 33 tahun.

Marc Marquez beraksi di MotoGP Amerika Serikat 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Marquez sendiri mengakui waktunya di MotoGP sudah tidak lama lagi. Pun begitu, ia tidak pernah mengungkap kapan ingin gantung helm dari dunia yang telah membesarkan namanya.

1. Pensiun di Akhir Musim

Soal itu, Melandri yakin Marquez bakal pensiun bila jadi juara dunia MotoGP 2026. Apalagi, The Baby Alien mengerahkan lebih dari 110% upayanya saat jadi kampiun MotoGP 2025.

“Saya pikir usahanya untuk memenangi titel pada 2025 berpengaruh pada mentalnya. Karena, menurut saya, dia memberikan lebih dari 110%,” papar Melandri, dinukil dari Crash, Senin (6/4/2026).

“Jika Marquez memenangi titel, dia mungkin akan memutuskan untuk pensiun di akhir musim,” imbuh pria berpaspor Italia tersebut.

 

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/38/3210818/jorge_martin-LxsP_large.jpg
Jorge Martin Bangkit di MotoGP 2026, Oscar Haro: Jika Tak Cedera Pasti Repotkan Marc Marquez Juara Musim Lalu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/38/3210770/jorge_martin_diprediksi_akan_ancam_marc_marquez_di_motogp_2026_asparcircuit-FSLx_large.jpg
Bukan Marco Bezzecchi, Jorge Martin yang Ancam Marc Marquez di MotoGP 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/38/3210760/marc_marquez_gagal_podium_di_3_race_awal_motogp_2026_marcmarquez93-aN9K_large.jpg
Respons Santai Marc Marquez Gagal Podium di 3 Race Awal MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/38/3210727/marc_marquez-LzbK_large.jpg
Kisah Pembalap MotoGP Marc Marquez, Antara Ambisi Gelar Ke-10 dan Isu Pensiun yang Mengintai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/38/3210669/marc_marquez-ZK3z_large.jpg
Marc Marquez dalam Bahaya? Andrea Dovizioso Sebut Kondisi Fisik The Baby Alien Lebih Serius dari Dugaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/38/3210564/ruben_xaus_menuturkan_penyebab_ducati_hancur_lebur_di_motogp_2026-hvCR_large.jpg
Penyebab Ducati Hancur Lebur di MotoGP 2026: Tidak Solid, Marc Marquez Gagal Adaptasi
