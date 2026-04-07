Oscar Haro Puji Mentalitas Baja Marc Marquez: Dia Gentleman Sejati

MENTALITAS Marc Marquez mendapat pujian setinggi langit dari Oscar Haro. Menurutnya, pembalap tim Ducati Lenovo itu adalah seorang gentleman sejati.

Marquez tampil melempem di tiga seri awal MotoGP 2026. Setelah gagal finis pada seri pembuka di Thailand, ia mengakhiri balapan di posisi empat di Brasil dan lima di Amerika Serikat (AS).

Marc Marquez alami pecah ban di MotoGP Thailand 2026 (Foto: X/@MotoGP)

Dalam dua dari tiga seri itu, Marquez sudah dua kali mendapat hukuman dari pengawas balapan. Masalah tak berhenti sampai di situ.

1. Neraka

Marquez juga masih belum pulih 100% dari cedera di bahu kanannya usai kecelakaan pada MotoGP Mandalika 2026. Lalu, motor Ducati Desmosedici GP26 terlihat tidak kompetitif.

Haro menilai, Marquez sedang berada di neraka di MotoGP 2026. Tapi, pria berusia 33 tahun tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah.

“Marc belum 100% (bugar). Dia juga datang dengan cedera dari tahun lalu, yang disebabkan seseorang membuatnya terjatuh. Marc datang dari neraka,” papar Haro, mengutip dari Motosan, Selasa (7/4/2026).