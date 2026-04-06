Kisah Pembalap MotoGP Marc Marquez, Antara Ambisi Gelar Ke-10 dan Isu Pensiun yang Mengintai

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 06 April 2026 |00:01 WIB
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
RIO DE JANEIRO - Legenda MotoGP, Marco Melandri, melontarkan pernyataan mengejutkan mengenai masa depan Marc Marquez. Pria asal Italia itu mengaku tidak akan terkejut jika sang pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut memutuskan untuk gantung helm apabila berhasil merengkuh gelar juara dunia ke-10 di akhir musim 2026 ini.

Marc Marquez datang ke musim 2026 dengan status favorit setelah tahun lalu sukses merengkuh gelar juara dunia MotoGP ketujuhnya. Pencapaian tahun lalu itu pun terasa spesial karena mengakhiri penantian panjang lima tahun sejak cedera lengan horor yang nyaris menghancurkan kariernya.

Namun, awal musim ini tidak berjalan mulus bagi penunggang Ducati tersebut. Terbukti Marquez belum sekalipun naik podium dalam balapan utama di tiga seri pembuka MotoGP 2026.

1. Beban Mental dan Fisik yang Kian Berat

Meskipun Marquez telah mengantongi kemenangan dan podium di sesi Sprint, performa Ducati miliknya terlihat masih satu langkah di belakang Aprilia pada balapan utama di hari Minggu. Selain faktor motor, kondisi fisik Marquez kembali menjadi sorotan.

Pembalap asal Spanyol itu masih berjuang memulihkan cedera bahu yang didapatnya di MotoGP Mandalika 2025 musim lalu, sebuah situasi yang disebut Andrea Dovizioso lebih serius dari yang terlihat dan diakui Marquez sendiri sebagai kondisi yang kritis saat berlaga di GP Amerika Serikat.

Marc Marquez melaju di MotoGP Brasil 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Marco Melandri menilai upaya luar biasa yang dikerahkan Marquez untuk merebut kembali takhta juara pada tahun 2025 telah menguras banyak energi.

"Menurut saya, upaya mental yang diperlukan untuk memenangkan kembali gelar juara telah memakan korban, karena dia memberikan lebih dari 110 persen pada tahun 2025," ujar Melandri saat diwawancarai GPOne, dikutip Senin (6/4/2026).

 

