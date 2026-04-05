HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez dalam Bahaya? Andrea Dovizioso Sebut Kondisi Fisik The Baby Alien Lebih Serius dari Dugaan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 05 April 2026 |14:41 WIB
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/marcmarquez93)
BOLOGNA – Mantan rival sengit Marc Marquez, Andrea Dovizioso, melontarkan peringatan keras terkait kondisi fisik sang juara bertahan MotoGP tersebut. Pria asal Italia itu meyakini masalah kesehatan yang dihadapi Marquez saat ini jauh lebih mengkhawatirkan daripada apa yang terlihat di permukaan atau yang disampaikan ke publik.

Meski berhasil menyabet gelar juara dunia musim lalu, Marquez dinilai belum benar-benar pulih 100 persen. Situasi ini diperparah dengan cedera bahu kompleks yang dialami The Baby Alien –julukan Marquez– pada MotoGP Mandalika 2025 Oktober lalu, yang memaksanya absen di sisa musim 2025.

Karena kondisi itu semua, hingga tiga seri pembuka musim 2026, pembalap pabrikan Ducati tersebut belum sekalipun mencicipi podium di balapan utama, meski sempat mengemas satu kemenangan di sesi sprint.

1. Analisis Dovizioso

Dovizioso, yang kini menjabat sebagai pembalap penguji Yamaha, menilai karakter Marquez yang jarang mengeluh justru menutupi fakta pahit tentang kondisi tubuhnya. Menurutnya, kegagalan Marquez mendominasi di Circuit of the Americas (COTA), lintasan yang biasanya ia kuasai dengan mudah, menjadi bukti sahih adanya penurunan performa fisik yang signifikan.

"Marc bukan tipe pembalap yang suka mengeluh atau mencari alasan. Jadi, kebenaran tentang bagaimana kondisinya dan seberapa banyak masalah yang ia hadapi tidak pernah benar-benar dinilai secara objektif. Namun, menurut pendapat saya, situasinya jauh lebih serius daripada yang terlihat," ujar Dovizioso dalam wawancaranya dengan Moto.it, Minggu (5/4/2026).

Dovizioso bahkan menduga kecelakaan di Sirkuit Mandalika telah memperburuk keterbatasan pada lengan kanannya.

"Mungkin jatuhnya di Indonesia semakin meningkatkan keterbatasan pada lengan [kanan] miliknya, yang saya yakini tidak ada solusinya," tambah pengoleksi tiga gelar runner-up MotoGP tersebut.

 

