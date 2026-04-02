Fokus Hadapi Badminton Asia Championships 2026, Fajar/Fikri Belum Mau Bahas Piala Thomas

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |03:01 WIB
Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
JAKARTA – Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, memilih bersikap realistis di tengah padatnya kalender turnamen bulu tangkis internasional bulan ini. Menyadari ketatnya persaingan memperebutkan tempat di skuad Piala Thomas 2026, duet ini menegaskan fokus utama mereka saat ini adalah memberikan performa maksimal pada Badminton Asia Championships (BAC) 2026 yang sudah di depan mata.

Tim bulu tangkis Indonesia dihadapkan pada dua turnamen penting pada April ini. Tim Merah-Putih akan berkompetisi di BAC yang digelar di Ningbo, China pada 7-12 April 2026. Kemudian setelah itu, tim bulu tangkis Indonesia akan mentas di Piala Thomas yang dihelat pada 24 April-3 Mei 2026.

Mengingat pentingnya dua turnamen itu, PBSI harus pintar menyusun skuad terbaik. Di Piala Thomas, tim Merah-Putih akan berhadapan dengan Prancis, Thailand, dan Aljazair. Tentu, lawan-lawan tersebut tak bisa dianggap enteng.

Fajar/Fikri berpeluang masuk skuad terbaik untuk Piala Thomas. Namun demikian, Fajar mengatakan kini keduanya harus fokus terlebih dahulu untuk bersaing di BAC 2026.

"Yang pasti yang terdekat harus kami fokuskan BAC. Bukan (BAC) tidak penting tapi itu sangat penting apalagi poinnya sama seperti super 1000 dan Piala Thomas belum rilis nama-namanya," tutur Fajar kepada awak media di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta pada Kamis (2/4/2026).

1. Skala Prioritas Turnamen

"Kami juga tidak tahu mainnya atau tidak. Jadi sebelum ada rilis seperti apa kami dibawa atau tidak. Ya sekarang sih lebih ke persiapan BAC ya. Kita juga harus step by step tak bisa langsung persiapan ke situ apalagi ada jeda setelah BAC, tidak langsung Piala Thomas. Jadi kami fokus untuk pertanding di depan dulu," sambungnya.

Fokus tersebut ditekankan mengingat persaingan untuk masuk skuad Piala Thomas cukup ketat. Fajar menyadari, banyak kompatriotnya yang sudah berprestasi dalam beberapa turnamen terakhir.

 

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/40/3208846/alwi_farhan_siap_tempur_di_badminton_asia_championships_2026_pbsi-2qtp_large.jpg
Hasil Drawing Badminton Asia Championships 2026: Jonatan Christie dan Alwi Farhan Kompak Lawan Wakil Malaysia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/40/3207609/jonatan_christie_salah_satu_wakil_indonesia_di_badminton_asia_championships_2026_pbsi-61eA_large.jpg
Daftar 17 Wakil Indonesia di Badminton Asia Championships 2026: Ada Jonatan Christie!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/40/3210657//leo_rolly_carnando_bersama_daniel_marthin-sUkG_large.jpg
Daftar 21 Wakil Indonesia di Thailand Open 2026: Leo/Daniel Comeback!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/40/3210472//taufik_hidayat-ZgTv_large.jpg
Kisah Legenda Bulu Tangkis Taufik Hidayat, Peraih Emas Olimpiade yang Pilih Mundur dari Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/40/3210003//mohammad_ahsan-uTUv_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Mohammad Ahsan, Belum Mau Ikuti Jejak Hendra Setiawan Jadi Pelatih karena Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/40/3210444//leo_rolly_carnando_bersama_daniel_marthin-1JAh_large.jpg
PBSI Ungkap Penyebab Leo/Daniel Reuni dan Bagas Maulana Gandeng Duet Baru
