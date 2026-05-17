BREAKING NEWS: Alex Marquez Kecelakaan Parah Usai Tabrak Pedro Acosta, Race MotoGP Catalunya 2026 Dihentikan!

PEMBALAP Gresini Racing, Alex Marquez, mengalami kecelakaan parah saat membalap di race MotoGP Catalunya 2026 yang berlangsung di Sirkuit Catalunya pada Minggu, (17/5/2026) malam WIB. Rider asal Spanyol itu terpental ke gravel setelah menabrak rider Red Bull KTM, Pedro Acosta, yang tiba-tiba rem mendadak.

Setelah menabrak Pedro Acosta, Alex Marquez kehilangan kendali dan sang kuda besi hancur lebur di atas gravel. Sementara Pedro Acosta, dibantu Brad Binder untuk balik ke pit stop. Untuk sementara, race MotoGP Catalunya 2026 dihentikan.

Alex Marquez terpental setelah menabrak Pedro Acosta. (Foto: X/@bikesontnt)

Jalannya Balapan

Pedro Acosta tampil kuat sejak awal balapan. Ia tak terbendung sehingga tidak kehilangan posisi teratas, setidaknya hingga lap kelima.

Lesatan luar biasa ditunjukkan Jorge Martin. Start dari posisi sembilan, juara dunia MotoGP 2024 itu melesat ke posisi lima.

Memasuki lap kelima, Alex Marquez mulai mendapatkan tekanan. Ia disalip rider Trackhouse Racing MotoGP Team, Raul Fernandez, yang naik ke posisi teratas.

Namun, tak butuh waktu lama bagi Pedro Acosta untuk kembali naik ke posisi terdepan.Tak lama berselang, Pedro Acosta ditempel Alex Marquez.