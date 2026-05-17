Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

BREAKING NEWS: Alex Marquez Kecelakaan Parah Usai Tabrak Pedro Acosta, Race MotoGP Catalunya 2026 Dihentikan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |19:43 WIB
BREAKING NEWS: Alex Marquez Kecelakaan Parah Usai Tabrak Pedro Acosta, Race MotoGP Catalunya 2026 Dihentikan!
Kecelakaan Alex Marquez bikin race MotoGP Catalunya 2026 dihentikan. (Foto: X/@MotoGP)
A
A
A

PEMBALAP Gresini Racing, Alex Marquez, mengalami kecelakaan parah saat membalap di race MotoGP Catalunya 2026 yang berlangsung di Sirkuit Catalunya pada Minggu, (17/5/2026) malam WIB. Rider asal Spanyol itu terpental ke gravel setelah menabrak rider Red Bull KTM, Pedro Acosta, yang tiba-tiba rem mendadak.

Setelah menabrak Pedro Acosta, Alex Marquez kehilangan kendali dan sang kuda besi hancur lebur di atas gravel. Sementara Pedro Acosta, dibantu Brad Binder untuk balik ke pit stop. Untuk sementara, race MotoGP Catalunya 2026 dihentikan.

Alex Marquez terpental setelah menabrak Pedro Acosta. (Foto: X/@bikesontnt)
Alex Marquez terpental setelah menabrak Pedro Acosta. (Foto: X/@bikesontnt)

Jalannya Balapan

Pedro Acosta tampil kuat sejak awal balapan. Ia tak terbendung sehingga tidak kehilangan posisi teratas, setidaknya hingga lap kelima.

Lesatan luar biasa ditunjukkan Jorge Martin. Start dari posisi sembilan, juara dunia MotoGP 2024 itu melesat ke posisi lima.

Memasuki lap kelima, Alex Marquez mulai mendapatkan tekanan. Ia disalip rider Trackhouse Racing MotoGP Team, Raul Fernandez, yang naik ke posisi teratas.

Namun, tak butuh waktu lama bagi Pedro Acosta untuk kembali naik ke posisi terdepan.Tak lama berselang, Pedro Acosta ditempel Alex Marquez.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/38/3218955/valentino_rossi_panik_melihat_kebangkitan_rival_ducati_di_motogp_2026_valeyellow46-yuSJ_large.jpg
Pesaing Ducati Bangkit di MotoGP 2026, Valentino Rossi Panik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/38/3218909/alex_marquez_juara_sprint_race_motogp_catalunya_2026_alexmarquez73-Naji_large.jpg
Jadwal MotoGP Hari Ini: Alex Marquez Permalukan Jorge Martin dan Marco Bezzecchi Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/38/3218754/ceo_aprilia_racing_massimo_rivola_menantikan_kapan_marc_marquez_kembali_ke_lintasan-M1QA_large.jpg
CEO Aprilia Nantikan Comeback Marc Marquez: Kami Ingin Bertarung Lawan Pembalap Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/38/3218753/mantan_bos_yakin_marc_marquez_bisa_melewati_cederanya_kali_ini_dengan_baik-IhBP_large.jpg
Marc Marquez Absen 2 Seri MotoGP 2026 karena Cedera, Mantan Bos: Dia Pernah Lebih Buruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/38/3218877/simak_klasemen_sementara_motogp_2026_usai_sprint_race_motogp_catalunya_2026-oA5E_large.jpg
Klasemen Sementara MotoGP 2026 Usai Sprint Race Seri Catalunya: Pedro Acosta Buru Duo Aprilia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/38/3218867/alex_marquez_keluar_sebagai_pemenang_sprint_race_motogp_catalunya_2026-DO0o_large.jpg
Hasil Sprint Race MotoGP Catalunya 2026: Alex Marquez Jadi Pemenang, Jorge Martin Jatuh!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement