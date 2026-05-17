Klasemen Sementara Moto3 2026 Kelar Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama 5 Besar!

KLASEMEN sementara Moto3 2026 kelar Moto3 Catalunya 2026 akan diulas Okezone. Pembalap Indonesia yang membela Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, masih menempati posisi lima klasemen sementara Moto3 2026 dengan 58 angka.

Dalam balapan yang berlangsung di Sirkuit Catalunya pada Minggu (17/5/2026) sore WIB, Veda Ega Pratama finis kedelapan sekaligus mendapatkan tambahan delapan poin. Hebatnya, rider 17 tahun ini finis kedelapan meski memulai balapan dari posisi 20!

1. Maximo Quiles Tak Terbendung

Rider CFMoto Aspar Team, Maximo Quiles, masih belum terbendung di klasemen sementara Moto3 2026. Dalam enam race awal Moto3 2026, rider asal Spanyol ini empat kali menang!

Sementara dalam dua race lain, pembalap 18 tahun ini finis di posisi dua. Terbaru atau di Sirkuit Catalunya, Maximo Quiles lagi-lagi menjadi pemenang.

Maximo Quiles saat ini mengoleksi 140 angka, unggul 64 poin atas Adrian Fernandez (Leopard Racing) di posisi dua. Turun ke posisi tiga ada Alvaro Carpe dengan 73 angka.