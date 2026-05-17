Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen Sementara Moto3 2026 Kelar Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama 5 Besar!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |17:35 WIB
Klasemen Sementara Moto3 2026 Kelar Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama 5 Besar!
Veda Ega Pratama menempati posisi lima klasemen sementara Moto3 2026. (Foto: instagram/@honda_team_asia)
A
A
A

KLASEMEN sementara Moto3 2026 kelar Moto3 Catalunya 2026 akan diulas Okezone. Pembalap Indonesia yang membela Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, masih menempati posisi lima klasemen sementara Moto3 2026 dengan 58 angka.

Dalam balapan yang berlangsung di Sirkuit Catalunya pada Minggu (17/5/2026) sore WIB, Veda Ega Pratama finis kedelapan sekaligus mendapatkan tambahan delapan poin. Hebatnya, rider 17 tahun ini finis kedelapan meski memulai balapan dari posisi 20!

Veda Ega Pratama menempati posisi lima klasemen sementara Moto3 2026. (Foto: Instagram/@honda_team_asia)

1. Maximo Quiles Tak Terbendung

Rider CFMoto Aspar Team, Maximo Quiles, masih belum terbendung di klasemen sementara Moto3 2026. Dalam enam race awal Moto3 2026, rider asal Spanyol ini empat kali menang!

Sementara dalam dua race lain, pembalap 18 tahun ini finis di posisi dua. Terbaru atau di Sirkuit Catalunya, Maximo Quiles lagi-lagi menjadi pemenang.

Maximo Quiles saat ini mengoleksi 140 angka, unggul 64 poin atas Adrian Fernandez (Leopard Racing) di posisi dua. Turun ke posisi tiga ada Alvaro Carpe dengan 73 angka.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/38/3218985/veda_ega_pratama_mendapatkan_hasil_luar_biasa_di_moto3_catalunya_2026_hondateamasia-1RwX_large.jpg
Hasil Race Moto3 Catalunya 2026: Melesat 13 Posisi, Veda Ega Pratama Finis Ke-8!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/38/3218859/veda_ega_pratama_hanya_bisa_start_dari_posisi_21_di_moto3_catalunya_2026-yHEs_large.jpg
Hasil Kualifikasi Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Start Posisi 21
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/38/3218620/veda_ega_pratama-bQTJ_large.jpg
Hasil Latihan Bebas 1 Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Gagal Tembus 10 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/38/3218465/statistik_veda_ega_pratama_jelang_moto3_catalunya-OQKm_large.jpg
Statistik Veda Ega Pratama Bikin Hakim Danish Kalah Saing Jelang Moto3 Catalunya 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/38/3218350/veda_ega_pratama_siap_menggila_di_moto3_catalunya_2026_veda54-rIPB_large.jpg
Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Menggila di Moto3 Catalunya 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/38/3218118/veda_ega_pratama-l6ma_large.jpg
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Naik Podium Lagi?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement