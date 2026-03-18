Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Drawing Piala Thomas 2026: Tim Bulu Tangkis Indonesia Terjebak di Grup Neraka!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |15:11 WIB
Tim bulu tangkis putra Indonesia tergabung di grup neraka di Piala Thomas 2026. (Foto: PBSI)
A
A
A

PROSES undian fase grup Piala Thomas 2026 resmi tuntas dilaksanakan pada Rabu (18/3/2026). Tim bulu tangkis putra Indonesia dipastikan harus mengerahkan kemampuan terbaiknya sejak awal turnamen lantaran tergabung dalam grup yang terhitung berat.

Piala Thomas dan Uber 2026 dijadwalkan berlangsung di Horsens, Denmark, mulai 24 April hingga 3 Mei 2026. Sebanyak 16 tim putra dan putri terbaik dunia akan saling sikut dalam ajang beregu paling bergengsi dua tahunan tersebut.

Berdasarkan hasil undian, tim putra Indonesia menempati Grup D. Skuad Merah Putih dijadwalkan bersaing ketat dengan lawan-lawan yang memiliki profil kekuatan menjanjikan, yakni Thailand, Prancis, dan Aljazair.

1. Masuk Grup Neraka

Langkah Alwi Farhan dan kolega di fase grup ini bisa disebut masuk dalam "grup neraka". Pasalnya, mereka harus berhadapan dengan Thailand dan Prancis yang diprediksi menjadi batu sandungan terbesar untuk memperebutkan posisi juara grup.

Thailand dikenal memiliki kekuatan yang merata, baik di sektor tunggal maupun ganda putra. Begitu pula dengan Prancis yang tengah berada dalam tren positif berkat kehadiran generasi emasnya, sehingga Indonesia wajib waspada demi mengamankan tiket ke babak gugur.

Piala Thomas dan Uber (BWF)

Tim putra Indonesia sendiri datang ke Denmark dengan ambisi besar dan status sebagai runner-up edisi sebelumnya. Pada final Piala Thomas 2024, langkah Merah Putih harus terhenti setelah menelan kekalahan 1-3 dari China.

2. Peta Persaingan Grup Lain

Sementara itu, juara bertahan China menghuni Grup A bersama India, Kanada, dan Australia. Grup B diisi oleh Jepang, Malaysia, Inggris, dan Finlandia, sedangkan Grup C akan mempertemukan persaingan sengit antara Taiwan, Denmark, Korea Selatan, dan Swedia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/40/3152802/rexy_mainaky_dan_herry_ip_bersama_aaron_chia_dan_soh_wooi_yik-R20w_large.jpg
Ingin Akhiri Puasa Gelar 33 Tahun Piala Thomas, Rexy Mainaky Peringatkan Tim Bulu Tangkis Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/40/3203153//simak_kisah_cheah_soon_kit_yang_menghancurkan_dominasi_indonesia_di_piala_thomas-5mgh_large.jpg
Kisah Cheah Soon Kit, Pebulu Tangkis Malaysia yang Hancurkan Dominasi Indonesia di Piala Thomas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/40/3202701//simak_kisah_heroik_shesar_hiren_rhustavito_yang_jadi_pahlawan_indonesia_saat_juara_piala_thomas-39rS_large.jpg
Kisah Heroik Shesar Hiren Rhustavito, Pahlawan Indonesia saat Juara Piala Thomas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/40/3202185//momen_tim_bulu_tangkis_indonesia_juara_piala_thomas_2020_pbsi-SueE_large.jpg
3 Negara Bulu Tangkis yang Paling Sering Juara Piala Thomas, Nomor 1 Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/40/3201704//tim_bulu_tangkis_indonesia_menyabet_dua_gelar_juara_dari_kejuaraan_dunia_para_badminton_2026-UQar_large.jpg
Indonesia Sabet 2 Gelar Juara dari Kejuaraan Dunia Para Badminton 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/40/3200539//moh_zaki_ubaidillah-zJGp_large.jpg
Kisah Luar Biasa Pebulu Tangkis Zaki Ubaidillah, Tumbangkan Raksasa Jepang meski Indonesia Terhenti di Semifinal BATC 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement