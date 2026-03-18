Hasil Drawing Piala Thomas 2026: Tim Bulu Tangkis Indonesia Terjebak di Grup Neraka!

PROSES undian fase grup Piala Thomas 2026 resmi tuntas dilaksanakan pada Rabu (18/3/2026). Tim bulu tangkis putra Indonesia dipastikan harus mengerahkan kemampuan terbaiknya sejak awal turnamen lantaran tergabung dalam grup yang terhitung berat.

Piala Thomas dan Uber 2026 dijadwalkan berlangsung di Horsens, Denmark, mulai 24 April hingga 3 Mei 2026. Sebanyak 16 tim putra dan putri terbaik dunia akan saling sikut dalam ajang beregu paling bergengsi dua tahunan tersebut.

Berdasarkan hasil undian, tim putra Indonesia menempati Grup D. Skuad Merah Putih dijadwalkan bersaing ketat dengan lawan-lawan yang memiliki profil kekuatan menjanjikan, yakni Thailand, Prancis, dan Aljazair.

1. Masuk Grup Neraka

Langkah Alwi Farhan dan kolega di fase grup ini bisa disebut masuk dalam "grup neraka". Pasalnya, mereka harus berhadapan dengan Thailand dan Prancis yang diprediksi menjadi batu sandungan terbesar untuk memperebutkan posisi juara grup.

Thailand dikenal memiliki kekuatan yang merata, baik di sektor tunggal maupun ganda putra. Begitu pula dengan Prancis yang tengah berada dalam tren positif berkat kehadiran generasi emasnya, sehingga Indonesia wajib waspada demi mengamankan tiket ke babak gugur.

Tim putra Indonesia sendiri datang ke Denmark dengan ambisi besar dan status sebagai runner-up edisi sebelumnya. Pada final Piala Thomas 2024, langkah Merah Putih harus terhenti setelah menelan kekalahan 1-3 dari China.

2. Peta Persaingan Grup Lain

Sementara itu, juara bertahan China menghuni Grup A bersama India, Kanada, dan Australia. Grup B diisi oleh Jepang, Malaysia, Inggris, dan Finlandia, sedangkan Grup C akan mempertemukan persaingan sengit antara Taiwan, Denmark, Korea Selatan, dan Swedia.