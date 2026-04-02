HOME SPORTS MOTOGP

Persaingan Internal Aprilia Memanas, Marco Bezzecchi vs Jorge Martin Siap Adu Sikut demi Juara MotoGP 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |01:01 WIB
Dua pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi dan Jorge Martin. (Foto: Instagram/Aprilia)
PANGGUNG MotoGP 2026 berpotensi menjadi saksi kebangkitan tim pabrikan Aprilia Racing. Dua rider andalan tim tersebut, Marco Bezzecchi dan Jorge Martin dianggap menjadi dua nama yang memiliki kans besar untuk menjadi juara di akhir musim nanti.

Namun, di balik dominasi Aprilia tersebut, muncul sebuah dilema klasik mengenai bagaimana mengelola dua pembalap yang tengah berada di puncak performa. CEO Aprilia, Massimo Rivola, akhirnya angkat bicara dan menetapkan aturan main yang tegas bagi Marco Bezzecchi dan Jorge Martin: tidak ada prioritas hingga hitungan matematis berkata lain.

Meskipun Marco Bezzecchi tampil bak monster dengan memenangi tiga balapan utama pembuka musim ini, bayang-bayang Jorge Martin di posisi kedua klasemen membuat Aprilia harus ekstra hati-hati dalam menjaga harmoni di garasi.

1. Dominasi Bersejarah Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi saat ini tengah menikmati masa keemasannya bersama Aprilia. Kemenangannya di seri Amerika baru-baru ini melengkapi torehan sempurna tiga podium utama berturut-turut di awal musim 2026.

Jika ditarik ke belakang, Bezzecchi sebenarnya telah mencatat lima kemenangan beruntun sejak akhir musim lalu. Pembalap asal Italia ini juga baru saja memecahkan rekor baru dalam sejarah MotoGP dengan memimpin balapan selama 121 lap berturut-turut.

Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi

Namun, meski mendominasi secara statistik, posisinya di puncak klasemen tidaklah aman. Ia hanya unggul tipis 4 poin dari rekan setimnya, Jorge Martin.

Keunggulan tipis ini disebabkan oleh konsistensi Martin yang selalu menempel ketat di posisi runner-up serta keberhasilannya memenangi sesi sprint.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/38/3210727/marc_marquez-LzbK_large.jpg
Kisah Pembalap MotoGP Marc Marquez, Antara Ambisi Gelar Ke-10 dan Isu Pensiun yang Mengintai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/38/3210669/marc_marquez-ZK3z_large.jpg
Marc Marquez dalam Bahaya? Andrea Dovizioso Sebut Kondisi Fisik The Baby Alien Lebih Serius dari Dugaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/38/3210564/ruben_xaus_menuturkan_penyebab_ducati_hancur_lebur_di_motogp_2026-hvCR_large.jpg
Penyebab Ducati Hancur Lebur di MotoGP 2026: Tidak Solid, Marc Marquez Gagal Adaptasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/38/3210561/ceo_aprilia_racing_massimo_rivola_mengingatkan_timnya_agar_jangan_lengah-6VEg_large.jpg
Dominan di MotoGP 2026, Bos Aprilia Racing Peringatkan Tim: Yang Lengah akan Kalah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/38/3210528/andrea_dovizioso_melihat_masalah_yang_dihadapi_marc_marquez_jauh_lebih_serius_dari_yang_kasat_mata-elHL_large.jpg
Marc Marquez Melempem di MotoGP 2026, Andrea Dovizioso: Masalahnya Terlihat Sangat Serius!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/38/3210451/marc_marquez-yFqz_large.jpg
Bukan Hanya karena Motor, Ada Faktor Lain yang Buat Marc Marquez Melempem di Awal MotoGP 2026
