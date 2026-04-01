Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Mulai Unjuk Gigi, Enea Bastianini Siap Ramaikan Persaingan di MotoGP 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |02:05 WIB
Mulai Unjuk Gigi, Enea Bastianini Siap Ramaikan Persaingan di MotoGP 2026
Pembalap Tim KTM Tech3, Enea Bastianini. (Foto: Instagram/bestia23)
A
A
A

AUSTIN – Pembalap Tim KTM Tech3, Enea Bastianini mulai menunjukkan taji dalam gelaran MotoGP Amerika Serikat 2026. Keberhasilannya bersaing di barisan depan GP Amerika dianggap sebagai titik balik krusial setelah mengawali musim dengan hasil yang mengecewakan.

Bastianini berjuang keras sepanjang balapan untuk bisa tampil impresif di Circuit of The Americas (CoTA) pada Minggu 22 Maret 2026 lalu. Upaya itu membuahkan hasil ketika dia mampu mendekati Marc Marquez di lap-lap akhir.

"Pada akhirnya, saya bisa mengejar Marc dan itu menjadi pertarungan yang sangat berat karena dia (Marquez) benar-benar memacu motor di lap-lap terakhir," kata Bastianini dikutip dari Crash, Rabu (1/4/2026).

1. Duel Sengit hingga Tikungan Terakhir

Pembalap asal Italia itu mengakui duel tersebut berjalan ketat dan penuh tekanan hingga tikungan terakhir. Bastianini juga sempat melihat peluang untuk menyalip rivalnya tersebut.

"Saya berusaha mengejar di tikungan 11 dan kemudian punya kesempatan di tikungan 12, namun saya kehilangan sedikit akselerasi," terang Bastianini.

Meski gagal menyalip, Bastianini tetap menilai hasil finis keenam sebagai pencapaian positif. Hasil itu menjadi peningkatan signifikan dibanding dua balapan sebelumnya.

Enea Bastianini. (Foto: Instagram/bestia23)
Enea Bastianini. (Foto: Instagram/bestia23)

2. Kebangkitan Setelah Terpuruk di Seri Pembuka

Sebelumnya, Bastianini kesulitan tampil kompetitif di MotoGP Thailand dan Brasil. Pembalap berusia 28 tahun itu hanya mampu finis di posisi ke-12 dan ke-15 pada dua seri tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Dominasi Aprilia di Awal Musim MotoGP 2026 Bikin Francesco Bagnaia Ketar-ketir!
Frustrasi di MotoGP Amerika Serikat 2026, Fabio Quartararo Sebut Yamaha Kehilangan Arah
Marco Bezzecchi dan Aprilia Makin Menggila, Davide Tardozzi Janjikan Ducati Bangkit di MotoGP Spanyol 2026
Marc Marquez Belum Menang di MotoGP 2026, Ducati Singgung Insiden Mandalika
Jorge Martin Menggila, Aprilia Racing Masih Yakin Kontrak Francesco Bagnaia untuk MotoGP 2027?
4 Juara Dunia MotoGP Jebolan Moto3, Nomor 1 Sering Dilupakan!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement