Mulai Unjuk Gigi, Enea Bastianini Siap Ramaikan Persaingan di MotoGP 2026

AUSTIN – Pembalap Tim KTM Tech3, Enea Bastianini mulai menunjukkan taji dalam gelaran MotoGP Amerika Serikat 2026. Keberhasilannya bersaing di barisan depan GP Amerika dianggap sebagai titik balik krusial setelah mengawali musim dengan hasil yang mengecewakan.

Bastianini berjuang keras sepanjang balapan untuk bisa tampil impresif di Circuit of The Americas (CoTA) pada Minggu 22 Maret 2026 lalu. Upaya itu membuahkan hasil ketika dia mampu mendekati Marc Marquez di lap-lap akhir.

"Pada akhirnya, saya bisa mengejar Marc dan itu menjadi pertarungan yang sangat berat karena dia (Marquez) benar-benar memacu motor di lap-lap terakhir," kata Bastianini dikutip dari Crash, Rabu (1/4/2026).

1. Duel Sengit hingga Tikungan Terakhir

Pembalap asal Italia itu mengakui duel tersebut berjalan ketat dan penuh tekanan hingga tikungan terakhir. Bastianini juga sempat melihat peluang untuk menyalip rivalnya tersebut.

"Saya berusaha mengejar di tikungan 11 dan kemudian punya kesempatan di tikungan 12, namun saya kehilangan sedikit akselerasi," terang Bastianini.

Meski gagal menyalip, Bastianini tetap menilai hasil finis keenam sebagai pencapaian positif. Hasil itu menjadi peningkatan signifikan dibanding dua balapan sebelumnya.

2. Kebangkitan Setelah Terpuruk di Seri Pembuka

Sebelumnya, Bastianini kesulitan tampil kompetitif di MotoGP Thailand dan Brasil. Pembalap berusia 28 tahun itu hanya mampu finis di posisi ke-12 dan ke-15 pada dua seri tersebut.