Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen Sementara MotoGP 2026 Usai Sprint Race Seri Catalunya: Pedro Acosta Buru Duo Aprilia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |23:12 WIB
Klasemen Sementara MotoGP 2026 Usai Sprint Race Seri Catalunya: Pedro Acosta Buru Duo Aprilia
Simak klasemen sementara MotoGP 2026 usai Sprint Race MotoGP Catalunya 2026 di mana Pedro Acosta mulai mengejar (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)
A
A
A

KLASEMEN sementara MotoGP 2026 usai Sprint Race MotoGP Catalunya 2026 sudah diketahui. Duo Aprilia Racing masih bertakhta di puncak tapi mulai dikejar Pedro Acosta!

Sprint Race MotoGP Catalunya 2026 rampung digelar di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol, Sabtu (16/5/2026) malam WIB. Alex Marquez tampil sebagai pemenang.

1. Mulai Menekan

Start balapan MotoGP Amerika Serikat 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Pembalap tim Gresini Racing itu sukses mengungguli Pedro Acosta dan Fabio Di Giannantonio. Alex Marquez berhak menambah 12 poin sehingga koleksinya menjadi 67 tapi masih di urutan 7.

Sementara, Acosta yang mendapat tambahan 9 angka, mulai menekan Marco Bezzecchi dan Jorge Martin di atasnya. Apalagi, duo Aprilia Racing itu tidak menambah poin berarti di Sprint Race!

Bezzecchi hanya meraup 1 angka usai finis posisi 9. Sedangkan, Martin lebih nahas karena terjatuh di lap-lap awal.

Pun begitu, Bezzecchi masih berkuasa di puncak klasemen dengan nilai 129 poin. Pria asal Italia itu unggul 2 angka dari Martin di urutan 2 dan 37 poin dari Acosta di posisi 3.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/38/3218867/alex_marquez_keluar_sebagai_pemenang_sprint_race_motogp_catalunya_2026-DO0o_large.jpg
Hasil Sprint Race MotoGP Catalunya 2026: Alex Marquez Jadi Pemenang, Jorge Martin Jatuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/38/3218825/pedro_acosta_sukses_merebut_posisi_start_terdepan_pada_kualifikasi_motogp_catalunya_2026-cmpd_large.jpg
Hasil Kualifikasi MotoGP Catalunya 2026: Pedro Acosta Rebut Pole Position, Alex Marquez Start Kedua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/38/3218815/joan_mir_jadi_pembalap_tercepat_di_fp2_motogp_catalunya_2026-aZ8C_large.jpg
Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Catalunya 2026: Joan Mir Tercepat, Jorge Martin Posisi 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/38/3218765/ducati_merasa_ragu_marc_marquez_bisa_kembali_ke_lintasan_pada_motogp_italia_2026-bhkE_large.jpg
Ducati Ragu Marc Marquez Comeback di MotoGP Italia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/38/3218583/marc_marquez_vs_alex_marquez-Se0i_large.jpg
Gara-Gara Cedera Parah, Marc Marquez Terpaksa Lupakan Gelar Juara MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/38/3218714/pedro_acosta-i1BW_large.jpg
Hasil Latihan MotoGP Catalunya 2026: Pedro Acosta Berhasil Ungguli Alex Marquez!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement