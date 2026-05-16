Klasemen Sementara MotoGP 2026 Usai Sprint Race Seri Catalunya: Pedro Acosta Buru Duo Aprilia

Simak klasemen sementara MotoGP 2026 usai Sprint Race MotoGP Catalunya 2026 di mana Pedro Acosta mulai mengejar (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)

Sprint Race MotoGP Catalunya 2026 rampung digelar di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol, Sabtu (16/5/2026) malam WIB. Alex Marquez tampil sebagai pemenang.

1. Mulai Menekan

Pembalap tim Gresini Racing itu sukses mengungguli Pedro Acosta dan Fabio Di Giannantonio. Alex Marquez berhak menambah 12 poin sehingga koleksinya menjadi 67 tapi masih di urutan 7.

Sementara, Acosta yang mendapat tambahan 9 angka, mulai menekan Marco Bezzecchi dan Jorge Martin di atasnya. Apalagi, duo Aprilia Racing itu tidak menambah poin berarti di Sprint Race!

Bezzecchi hanya meraup 1 angka usai finis posisi 9. Sedangkan, Martin lebih nahas karena terjatuh di lap-lap awal.

Pun begitu, Bezzecchi masih berkuasa di puncak klasemen dengan nilai 129 poin. Pria asal Italia itu unggul 2 angka dari Martin di urutan 2 dan 37 poin dari Acosta di posisi 3.