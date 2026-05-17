Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

CEO Aprilia Nantikan Comeback Marc Marquez: Kami Ingin Bertarung Lawan Pembalap Terbaik

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |03:34 WIB
CEO Aprilia Nantikan <i>Comeback</i> Marc Marquez: Kami Ingin Bertarung Lawan Pembalap Terbaik
CEO Aprilia Racing Massimo Rivola menantikan kapan Marc Marquez kembali ke lintasan (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

MONTMELO – CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, menunjukkan sikap berkelas melihat Marc Marquez yang sedang berjuang pulih dari cedera. Ia berharap pembalap tim Ducati Lenovo itu cepat kembali ke lintasan dan kembali bertarung dengan timnya.

Marquez mengundurkan diri dari balapan utama MotoGP Prancis 2026 usai kecelakaan pada Sprint Race. Ia diketahui menderita cedera patah tulang metatarsal di kaki kanannya imbas insiden itu.

Marc Marquez menjalani 2 operasi di Madrid, Spanyol (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
Marc Marquez menjalani 2 operasi di Madrid, Spanyol (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

Ternyata, cedera itu jadi berkah terselubung. Marquez sedianya akan menjalani operasi bedah usai pekan balapan MotoGP Catalunya 2026 untuk mengatasi masalah sekrup di bahunya.

1. Kembali 100%

Gara-gara cedera itu, Marquez akhirnya memutuskan mempercepat jadwal operasi dan absen di Catalunya. Kapan pria berusia 33 tahun itu kembali semua tergantung pada progres pemulihan.

Rivola mengirim doa terbaik untuk Marquez. Kendati Aprilia sebetulnya diuntungkan dengan cedera itu, ia malah menginginkan untuk bisa segera bertarung lagi dengan pembalap terbaik di grid saat ini.

“Saya mendoakan yang terbaik untuk Marquez. Saya berharap dia kembali dalam kondisi 100% karena kami ingin bertarung melawan motor terbaik dan pembalap terbaik,” ucap Rivola, dinukil dari Motosan, Minggu (17/5/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/38/3218753/mantan_bos_yakin_marc_marquez_bisa_melewati_cederanya_kali_ini_dengan_baik-IhBP_large.jpg
Marc Marquez Absen 2 Seri MotoGP 2026 karena Cedera, Mantan Bos: Dia Pernah Lebih Buruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/38/3218877/simak_klasemen_sementara_motogp_2026_usai_sprint_race_motogp_catalunya_2026-oA5E_large.jpg
Klasemen Sementara MotoGP 2026 Usai Sprint Race Seri Catalunya: Pedro Acosta Buru Duo Aprilia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/38/3218867/alex_marquez_keluar_sebagai_pemenang_sprint_race_motogp_catalunya_2026-DO0o_large.jpg
Hasil Sprint Race MotoGP Catalunya 2026: Alex Marquez Jadi Pemenang, Jorge Martin Jatuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/38/3218825/pedro_acosta_sukses_merebut_posisi_start_terdepan_pada_kualifikasi_motogp_catalunya_2026-cmpd_large.jpg
Hasil Kualifikasi MotoGP Catalunya 2026: Pedro Acosta Rebut Pole Position, Alex Marquez Start Kedua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/38/3218815/joan_mir_jadi_pembalap_tercepat_di_fp2_motogp_catalunya_2026-aZ8C_large.jpg
Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Catalunya 2026: Joan Mir Tercepat, Jorge Martin Posisi 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/38/3218765/ducati_merasa_ragu_marc_marquez_bisa_kembali_ke_lintasan_pada_motogp_italia_2026-bhkE_large.jpg
Ducati Ragu Marc Marquez Comeback di MotoGP Italia 2026!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement