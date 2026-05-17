CEO Aprilia Nantikan Comeback Marc Marquez: Kami Ingin Bertarung Lawan Pembalap Terbaik

MONTMELO – CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, menunjukkan sikap berkelas melihat Marc Marquez yang sedang berjuang pulih dari cedera. Ia berharap pembalap tim Ducati Lenovo itu cepat kembali ke lintasan dan kembali bertarung dengan timnya.

Marquez mengundurkan diri dari balapan utama MotoGP Prancis 2026 usai kecelakaan pada Sprint Race. Ia diketahui menderita cedera patah tulang metatarsal di kaki kanannya imbas insiden itu.

Marc Marquez menjalani 2 operasi di Madrid, Spanyol (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

Ternyata, cedera itu jadi berkah terselubung. Marquez sedianya akan menjalani operasi bedah usai pekan balapan MotoGP Catalunya 2026 untuk mengatasi masalah sekrup di bahunya.

1. Kembali 100%

Gara-gara cedera itu, Marquez akhirnya memutuskan mempercepat jadwal operasi dan absen di Catalunya. Kapan pria berusia 33 tahun itu kembali semua tergantung pada progres pemulihan.

Rivola mengirim doa terbaik untuk Marquez. Kendati Aprilia sebetulnya diuntungkan dengan cedera itu, ia malah menginginkan untuk bisa segera bertarung lagi dengan pembalap terbaik di grid saat ini.

“Saya mendoakan yang terbaik untuk Marquez. Saya berharap dia kembali dalam kondisi 100% karena kami ingin bertarung melawan motor terbaik dan pembalap terbaik,” ucap Rivola, dinukil dari Motosan, Minggu (17/5/2026).