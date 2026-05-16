Hasil AVC Mens Volleyball Champions League 2026: Jakarta Bhayangkara ke Final Plus Tampil di FIVB Club World Championship

PONTIANAK – Jakarta Bhayangkara Presisi melangkah ke babak final AVC Men’s Volleyball Champions League 2026. Mereka menang 3-0 (25-23, 27-25, 25-23) atas Hyundai Capital Skywalkers di GOR Terpadu Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (16/5/2026) malam WIB.

Kemenangan tersebut sekaligus memastikan tiket ke FIVB Club World Championship. Mereka akan turun di ajang itu untuk pertama kalinya!

Jakarta Bhayangkara Presisi mendapatkan perlawanan cukup ketat dari Hyundai Capital Skywalkers dalam set pertama. Kedua tim memang berusaha keras menampilkan performa terbaiknya.

Tim tuan rumah pun mencatatkan hasil manis berkat kerja kerasnya. Jakarta Bhayangkara Presisi mengalahkan Hyundai Capital Skywalkers dengan poin 25-23.

Dalam set kedua, Hyundai Capital Skywalkers mencoba bangkit. Namun, Jakarta Bhayangkara Presisi tampil begitu solid sehingga terjadi kejar mengejar poin.