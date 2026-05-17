Hasil Race MotoGP Catalunya 2026: Fabio Di Giannantonio Juara, Pedro Acosta Merana!

PEMBALAP Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, keluar sebagai juara MotoGP Catalunya 2026 yang berlangsung di Sirkuit Catalunya, Minggu (17/5/2026) malam WIB. Ia melewati pembalap yang hampir sepanjang race memimpin balapan, Pedro Acosta, ketika balapan menyisakan dua lap.

Apes bagi Pedro Acosta, ia gagal finis karena terjatuh di tikungan terakhir. Ia terjatuh setelah bersenggolan dengan rider Trackhouse MotoGP Team, Ai Ogura.

Finis di posisi dua ada Joan Mir (Honda) dan Fermin Aldeguer (Pramac Racing) di tempat ketiga. Bagaimana dengan juara MotoGP Prancis 2026, Jorge Martin? Rider asal Spanyol ini terjatuh ketika balapan menyisakan 12 lap. Padahal, sebelum terjatuh, Jorge Martin tengah menempati posisi dua.

Fabio Di Giannantonio juara MotoGP Catalunya 2026. (Foto: X/@VR46RacingTeam)

Jalannya Balapan

Pedro Acosta tampil kuat sejak awal balapan. Ia tak terbendung sehingga tidak kehilangan posisi teratas, setidaknya hingga lap kelima.

Lesatan luar biasa ditunjukkan Jorge Martin. Start dari posisi sembilan, juara dunia MotoGP 2024 itu melesat ke posisi lima.

Memasuki lap kelima, Alex Marquez mulai mendapatkan tekanan. Ia disalip rider Trackhouse Racing MotoGP Team, Raul Fernandez, yang naik ke posisi teratas.