Dominasi Aprilia di Awal Musim MotoGP 2026 Bikin Francesco Bagnaia Ketar-ketir!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |00:01 WIB
Dominasi Aprilia di Awal Musim MotoGP 2026 Bikin Francesco Bagnaia Ketar-ketir!
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/pecco63)
AUSTIN – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, mengungkapkan kekhawatirannya melihat performa Aprilia Racing yang kian melesat di MotoGP 2026. Bagnaia menilai para penunggang RS-GP hampir tidak menemui kendala berarti sepanjang tiga seri pembuka musim ini.

Aprilia Racing tampil sangat impresif dalam tiga balapan perdana MotoGP 2026. Marco Bezzecchi, yang kini membela Aprilia, sukses menyapu bersih kemenangan di Thailand, Brasil, dan Amerika Serikat.

Rekan setimnya, Jorge Martin, turut mengamankan podium kedua dalam balapan di Brasil dan Amerika Serikat. Lewat hasil gemilang tersebut, duet Bezzecchi dan Martin kini kukuh memuncaki klasemen sementara MotoGP 2026.

1. Masalah Degradasi Ban Ducati

Bagnaia mengakui bahwa rivalnya tersebut telah mengalami evolusi yang signifikan. Rider asal Italia itu merasa cemas jika Ducati terus tertinggal dalam persaingan pengembangan motor di musim 2026.

"Aprilia telah membuat langkah maju yang besar tahun ini; mereka telah banyak berkembang," kata Bagnaia dilansir dari Crash, Rabu (1/4/2026).

“Yang membuat perbedaan adalah mereka tidak mengalami keausan ban meskipun melaju dengan kecepatan tinggi. Aprilia unggul, dan cukup jauh di depan," tambahnya.

Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)

2. Performa Melempem Tim Pabrikan

Saat ini, dua pembalap tim pabrikan Ducati masih kesulitan menembus posisi tiga besar. Marc Marquez, yang berstatus sebagai juara bertahan, tertahan di urutan kelima, sementara Bagnaia tercecer di posisi kesembilan.

 

