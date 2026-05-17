Jadwal MotoGP Hari Ini: Alex Marquez Permalukan Jorge Martin dan Marco Bezzecchi Lagi?

JADWAL MotoGP hari ini, Minggu (17/5/2026) akan diulas Okezone. Sirkuit Catalunya akan menggelar balapan utama MotoGP Catalunya 2026 malam ini pukul 19.00 WIB.

1. Performa Gila Alex Marquez

Marco Bezzecchi dan Jorge Martin yang saat ini menempati posisi satu dan dua klasemen sementara MotoGP 2026, tampil di bawah standar di rangkaian MotoGP Catalunya 2026. Di sesi kualifikasi yang berlangsung kemarin, Marco Bezzecchi menempati posisi 12.

Marco Bezzecchi hanya finis ke-9 di Sprint Race MotoGP Catalunya 2026. (Foto: Facebook/MotoGP)

Jorge Martin sedikit lebih baik, yang mana menduduki posisi sembilan. Lantas, bagaimana dengan hasil yang dicapai keduanya saat mentas di Sprint Race MotoGP Catalunya 2026 pada Sabtu, 16 Mei 2026 malam WIB?

Hasilnya, Marco Bezzecchi finis di posisi sembilan dan mengoleksi satu angka. Jorge Martin lebih parah lagi, yang mana langsung terjatuh setelah balapan belum menginjak satu lap.

Di saat bersamaan, justru Alex Marquez (Gresini Racing) yang menggila di Sprint Race MotoGP Catalunya 2026. Adik dari Marc Marquez ini keluar sebagai yang tercepat meski start dari posisi tiga!

Alex Marquez mendapat perlawanan sengit dari rider andalan Red Bull KTM, Pedro Acosta. Start dari pole position, Pedro Acosta hanya terpaut 0,041 detik dari Alex Marquez dan finis di posisi dua.